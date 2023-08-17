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Уряд Британії планує обмежити використання гендерно-нейтральних туалетів
10:06 17.08.2023 |
Уряд Великої Британії підтвердив, що працює над тим, щоб зупинити "зростання кількості гендерно-нейтральних туалетів" в рамках ширших зусиль із захисту одностатевих просторів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.
Правила передбачатимуть, що туалети для одної статі стануть стандартом за замовчуванням і мінімумом для нових нежитлових будівель і тих, що перебувають на капітальному ремонті.
Рекомендації також заохочуватимуть до використання автономних туалетів, тобто повністю закритих туалетних кімнат з умивальником для індивідуального користування.
Уряд раніше пояснив, що зміни не вплинуть на забезпечення туалетів для людей з інвалідністю.
Кемі Баденох, міністр у справах жінок та рівності, сказала: "Важливо, щоб кожен мав право на приватність і гідність при користуванні громадськими вбиральнями. Проте перехід до "гендерно нейтральних" туалетів позбавляє жінок і дівчат цього фундаментального права".
"Ці пропозиції забезпечать, щоб кожна нова будівля в Англії була зобов'язана надавати окремі чоловічі та жіночі або унісекс туалети, а також опублікувати інструкцію, яка пояснює різницю, захищаючи гідність, приватність і безпеку всіх", - додала вона.
Заступниця парламентського міністра у справах віросповідань та громад баронеса Скотт сказала: "Надзвичайно важливо, щоб жінки відчували себе комфортно під час користування громадськими вбиральнями, тому ми вживаємо заходів, щоб відновити гідність і приватність в центрі всіх майбутніх заходів".
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