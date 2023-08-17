Уряд Німеччини схвалив проєкт щодо часткової легалізації канабісу

Уряд Німеччини у середу, 16 серпня, схвалив законопроєкт, який легалізує придбання та зберігання невеликої кількості марихуани для рекреаційного споживання.

Законопроєкт, який ще має бути затверджено Бундестагом, дозволить повнолітнім жителям ФРН зберігати до 25 грамів канабісу і вирощувати до трьох рослин для особистого використання. Людям також буде дозволено створювати та брати участь у некомерційних об'єднаннях громадян, що налічують до 500 членів, де можна буде легально вирощувати та купувати канабіс.

Міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) назвав законопроєкт "поворотним моментом" у ставленні Німеччини до канабісу. Як йдеться в його заяві, більш м'який підхід дозволить боротися з чорним ринком і злочинністю, пов'язаною з наркотиками, зменшить навантаження на правоохоронні органи і зробить споживання марихуани безпечнішим.

Неповнолітнім, як і раніше, буде заборонено вживати цей наркотик, і уряд розпочне кампанію, яка попереджатиме про ризики для здоров'я, особливо для молоді, додав міністр. "Ніхто не повинен неправильно розуміти закон. Вживання канабісу буде легалізовано. Але це залишається небезпечним", - зазначив Лаутербах, цитує агенція AFP.

Критика законопроєкту

З критикою планів легалізувати канабіс виступили в лавах опозиції. Зокрема, міністр охорони здоров'я федеральної землі Баварія Клаус Голецчек (Klaus Holetschek), який представляє Християнсько-демократичний союз, назвав ці плани "безвідповідальними" і заявив, що приклади з-за кордону показали, що лібералізація мало сприяє стримуванню чорного ринку. Також, на його думку, декриміналізація вживання марихуани "явно ставить під загрозу" людей у віці від 18 до 21 року, враховуючи ризики для здоров'я, пов'язані зі споживанням канабісу для мозку, який все ще розвивається.

Німецька асоціація суддів тим часом заявила, що закон створить більше бюрократії і додасть більше навантаження на судову систему, а не розвантажить її. Цей закон, на думку асоціації, призведе до "багатьох нових суперечок і розглядів у судах", йдеться в заяві.

Цей законопроєкт є ініціативою усіх трьох коаліційних партій - Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), "Союзу 90 / Зелених" та Вільної демократичної партії. Раніше у коаліції пропонували дозволити широкий продаж канабісу в ліцензованих магазинах, але від цієї ідеї у Берліні відмовилися після того, як з цього приводу висловила занепокоєння Європейська Комісія.