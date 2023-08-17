США запровадили санкції проти трьох компаній, причетних до торгівлі зброєю між Росією і КНДР

Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) сьогодні застосувало санкції до трьох компаній - Versor, Verus і Defense Engineering, які сприяли продажу зброї між Росією і Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР), йдеться на сайті Міністерства фінансів США в середу.

"Сполучені Штати продовжують викорінювати незаконні фінансові мережі, які прагнуть спрямувати підтримку з Північної Кореї на російську військову машину", - заявив заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Браян Нельсон.

"Разом із нашими союзниками і партнерами ми, як і раніше, віддані викриттю і припиненню торгівлі зброєю, що лежить в основі жорстокої війни Путіна в Україні", - цитує відомство слова Нельсона.

Крім того, Мінфін США наголошує, що всі три компанії пов'язані з громадянином Словаччини Ашотом Мкртичевим, якого в березні цього року OFAC внесло до санкційного списку за спробу сприяти угодам зі зброєю між Росією і КНДР.

"Мкртичев є президентом Versor, засновником і власником Verus і єдиним директором Defense Engineering", - ідеться в повідомленні.

За інформацією відомства, під час переговорів із КНДР і російськими офіційними особами він організував плани з передання в Росію понад двох десятків видів зброї та боєприпасів в обмін на низку товарів, включно із сировиною і товарами, для КНДР.