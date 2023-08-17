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Чехія наклала санкції на головного ракетобудівника Росії та його зятя, який живе у Празі
23:30 16.08.2023 |
Уряд Чехії на засіданні в середу ухвалив рішення додати до національного санкційного списку Бориса Обносова - генерального директора російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ), розробки якої використовуються для обстрілів України.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Згідно з оновленим санкційним переліком, опублікованим на сайті Міністерства закордонних справ Чехії, під обмеження потрапив сам Обносов, а також його донька Ольга Зорікова та її чоловік Ростислав.
Ростислав Зоріков є постійним резидентом Чехії щонайменше з червня 2020 року й володіє нерухомістю на території Праги вартістю понад 100 мільйонів крон. Раніше цього року його бачили у Празі.
"Російський олігарх, який стоїть за виробництвом ракет, що вбивають невинних українців, повинен понести відповідальність. Так само, як і ті, хто насолоджується розкішшю в Чехії на гроші від торгівлі смертю", - прокоментував міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
Борис Обносов є генеральним директором російської державної холдингової компанії КТРВ, яка виробляє системи озброєння і постачає їх збройним силам Росії.
За даними чеського уряду, Зорікови отримали особисту вигоду від своїх зв'язків з Обносовим. Вони володіють і користуються елітною нерухомістю та автомобілями в Чехії. Крім того, Ользі Зоріковій належать 20% акцій КТРВ.
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