Фінляндія створює найбільше в Європі стратегічне сховище

Фінляндія, яка у квітні офіційно вступила в НАТО, створює найбільше в Євросоюзі стратегічне сховище предметів першої необхідності. У ньому зберігатимуться захисне та вимірювальне обладнання, тести, детектори, а також медикаменти та вакцини. Про це повідомило міністерство внутрішніх справ країни.

Матеріали будуть зберігатися в резерві на випадок надзвичайних ситуацій, пов'язаних із хімічними, біологічними, радіологічними або ядерними (ХБРЯ) загрозами, аваріями та ситуаціями, особливо в Північній та Східній Європі, пояснила керівниця проєкту Тар'я Рантала.

Гроші на створення резерву - 242 млн євро - виділив ЄС.

Перелік матеріалів включає майже сотню окремих позицій, майже на всі вже підготовлені детальні описи для конкурсних торгів. Перші повідомлення про контракти вже опубліковані. Але очікується, що деякі позиції поповнять резерв на початку 2024 року.

Хоча подібні резерви створюються і у Франції, Польщі та Хорватії, проєкт у Фінляндії є найбільшим і охоплює як засоби захисту, так і медичні матеріали. Інші країни накопичуватимуть лише або засоби захисту, або медичні матеріали, пояснили в міністерстві.

Створення стратегічних резервів такого масштабу в Європі є значною мірою пілотним проєктом.

"Хімічні, біологічні, радіологічні чи ядерні загрози є більш імовірними через поточну глобальну ситуацію, і це також мотивує Європейську комісію", - сказала Тар'я Рантала агентству Bloomberg. Вона додала, що "це також пов'язано з вторгненням Росії в Україну".

У разі виникнення надзвичайних ситуацій у якійсь країні Фінляндія на запит ЄС про допомогу підготує її до відправлення протягом 12 годин. З цією метою проєкт розробляє процедури для різних етапів ланцюга постачання, функціональність яких буде кілька разів перевірена під час різних навчань.