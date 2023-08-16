Twitter надав прокурорам доступ до особистих повідомлень та видалених дописів Дональда Трампа

Федеральні прокурори, які цього місяця звинуватили Дональда Трампа у змові з метою скасування результатів виборів 2020 року, отримали доступ до величезного масиву даних соцмережі, що стосувалися облікового запису експрезидента США.

Судячи з нещодавно розкритих судових документів, якими поділилось видання Politico, ордер на обшук вимагав від Twitter надати усі твіти, які акаунт @realdonaldtrump створив, підготував, уподобав чи ретвітнув; особисті повідомлення - надіслані, отримані, збережені у чернетках чи якимось іншим чином пов'язані з обліковим записом; а також усі інші дані, пов'язані зі сторінками в соцмережі, які експрезидент міг використовувати на тому самому пристрої.

Усі пристрої, які використовувалися для входу в @realdonaldtrump, також потрібно було записати та надати адвокату, а також налаштування конфіденційності облікового запису та історію IP-адрес з жовтня 2020 року по січень 2021 року. Крім того, був Twitter зобов'язаний передати всі пошукові запити та інформацію про місцезнаходження облікового запису за той самий період часу.

Прокурори наполягали на тому, що Twitter повинен дотримуватися наказу про нерозголошення, який забороняє компанії повідомляти Трампу про ордер з метою «‎не поставити під загрозу розслідування та не завдати шкоди свідкам».

Адвокати Twitter чинили супротив, а окружна суддя США Берил Гавелл звернула увагу «‎на надзвичайні зусилля компанії заздалегідь повідомити Трампа про ордер на обшук».

«Це тому, що новий генеральний директор хоче подружитися з колишнім президентом?», - спитала вона під час слухання 7 лютого 2023 року.

Новий власник Twitter Ілон Маск відновив акаунт експрезидента, як тільки заволодів соцмережею, однак Трамп відтоді ще нічого не публікував.