Фінансові новини
- |
- 16.08.23
- |
- 19:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Путін скликав термінову нараду через падіння рубля, готуються валютні обмеження – FT
17:28 16.08.2023 |
Президент РФ Путін у середу обговорить з російськими посадовцями посилення валютного контролю після того, як надзвичайне підвищення ставки на 3,5 відсоткових пункти не змогло зупинити падіння рубля.
Про це пише Financial Times із посиланням на двох ознайомлених джерел.
За словами співрозмовників, Путін заслухає пропозиції міністерства фінансів Росії про те, щоб зобов'язати експортерів конвертувати частину своєї валютної виручки, більша частина якої зараз знаходиться за кордоном, в рублі.
Пропозиції Міністерства фінансів РФ, з якими ознайомилася газета, вимагають від експортерів продавати до 80 відсотків валютної виручки протягом 90 днів після поставки і забороняють компаніям, які відмовляються виконувати ці вимоги, отримувати державні субсидії.
Інші запропоновані заходи включають заборону на виплату дивідендів і надання кредитів за кордоном, навіть країнам, які Росія вважає "дружніми"; скасування субсидій на імпорт; обмеження валютних свопів; і зменшення суми іноземної валюти, яку експортери можуть вивозити з Росії.
"Цей крок, який стане першим випадком посилення Росією валютного контролю з перших тижнів вторгнення РФ в Україну минулого року, свідчить про зростаюче занепокоєння Кремля впливом війни на економіку країни.
Міністр фінансів РФ Антон Силуанов був єдиним економічним чиновником, який висловився на користь валютного контролю на засіданні уряду в понеділок", - пише видання з посиланням на джерела.
Зазначається, що Путін має вислухати пропозиції посадовців щодо зміцнення рубля після того, як надзвичайне підвищення ставки Центробанку мало лише помірний вплив на обмінні курси.
"Ці питання не вирішуються ніяк інакше, окрім як з ним", - сказав один із співрозмовників, знайомий з цим питанням.
За даними джерел Reuters, Росія може відновити обов'язковий продаж валютної виручки "в будь-який момент".
П'ять джерел агенства на умовах анонімності розповіли, що російська влада обговорює примусову конвертацію валютної виручки експортерами - захід, прийнятий незабаром після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року.
Центральний банк і Міністерство фінансів Росії не відповіли на запити про коментарі з цього приводу.
За словами співрозмовника Reuters, бізнес знову змусять заплатити за помилки уряду.
"Ви можете доїти корову до смерті, але коли вона помре, кого будуть доїти? Населення?", - обурився він.
Якщо курс рубля не стабілізується до п'ятниці, уряд знову зустрінеться з експортерами, повідомило джерело, хоча неясно, які саме заходи будуть запроваджені.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Морський малюк від СБУ»: CNN показала ексклюзивні кадри атаки дрона на Кримський міст
|Перше судно вийшло тимчасовим коридором з порту Одеси
|Одкровення Дубінського. Як скандал із «плівками Деркача» запустили на друге коло
|Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Verkhovyna Resort: відпочинок серед природи та краси в долині річки Уж
У РУБРИЦІ
|Путін скликав термінову нараду через падіння рубля, готуються валютні обмеження – FT
|Сховища заповнені на 90%: Запаси газу у Європі наближаються до 100 мільярдів кубометрів
|Єврокомісія віддасть Україні та Молдові 135 млн євро, що передбачалися РФ і Білорусі
|Стратегія, як у Орбана: як референдум має допомогти польській владі перемогти на виборах
|Добробут домогосподарств світу скоротився у 2022 році вперше за 14 років - UBS
|Литва закриває два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
Бізнес
|Одинадцять друзів Роналду. Як Саудівська Аравія підірвала трансферний ринок літа
|Штучний інтелект - нова екологічна загроза?
|Nissan представив 414-сильну версію Skyline Nismo
|Підтримку defense tech стартапам в Україні надають ще два фонди на $50 млн - заступник глави Мінцифри
|Google почав блокувати корпоративні сервіси для підсанкційних російських компаній, – ЗМІ
|Роботаксі Waymo та Cruise отримали дозвіл на цілодобову роботу в Сан-Франциско
|Пентагон оголосив конкурс на найкращий штучний інтелект, щоб отримати допомогу в забезпеченні безпеки комп'ютерних систем