Путін скликав термінову нараду через падіння рубля, готуються валютні обмеження – FT

Президент РФ Путін у середу обговорить з російськими посадовцями посилення валютного контролю після того, як надзвичайне підвищення ставки на 3,5 відсоткових пункти не змогло зупинити падіння рубля.

Про це пише Financial Times із посиланням на двох ознайомлених джерел.

За словами співрозмовників, Путін заслухає пропозиції міністерства фінансів Росії про те, щоб зобов'язати експортерів конвертувати частину своєї валютної виручки, більша частина якої зараз знаходиться за кордоном, в рублі.

Пропозиції Міністерства фінансів РФ, з якими ознайомилася газета, вимагають від експортерів продавати до 80 відсотків валютної виручки протягом 90 днів після поставки і забороняють компаніям, які відмовляються виконувати ці вимоги, отримувати державні субсидії.

Інші запропоновані заходи включають заборону на виплату дивідендів і надання кредитів за кордоном, навіть країнам, які Росія вважає "дружніми"; скасування субсидій на імпорт; обмеження валютних свопів; і зменшення суми іноземної валюти, яку експортери можуть вивозити з Росії.

"Цей крок, який стане першим випадком посилення Росією валютного контролю з перших тижнів вторгнення РФ в Україну минулого року, свідчить про зростаюче занепокоєння Кремля впливом війни на економіку країни.

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов був єдиним економічним чиновником, який висловився на користь валютного контролю на засіданні уряду в понеділок", - пише видання з посиланням на джерела.

Зазначається, що Путін має вислухати пропозиції посадовців щодо зміцнення рубля після того, як надзвичайне підвищення ставки Центробанку мало лише помірний вплив на обмінні курси.

"Ці питання не вирішуються ніяк інакше, окрім як з ним", - сказав один із співрозмовників, знайомий з цим питанням.

За даними джерел Reuters, Росія може відновити обов'язковий продаж валютної виручки "в будь-який момент".

П'ять джерел агенства на умовах анонімності розповіли, що російська влада обговорює примусову конвертацію валютної виручки експортерами - захід, прийнятий незабаром після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Центральний банк і Міністерство фінансів Росії не відповіли на запити про коментарі з цього приводу.

За словами співрозмовника Reuters, бізнес знову змусять заплатити за помилки уряду.

"Ви можете доїти корову до смерті, але коли вона помре, кого будуть доїти? Населення?", - обурився він.

Якщо курс рубля не стабілізується до п'ятниці, уряд знову зустрінеться з експортерами, повідомило джерело, хоча неясно, які саме заходи будуть запроваджені.