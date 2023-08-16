Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія віддасть Україні та Молдові 135 млн євро, що передбачалися РФ і Білорусі

 

Європейська комісія вирішила перевести 135 млн євро з Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва, що спочатку були заплановані на програми Interreg NEXT для РФ і Білорусі у 2021-2027 роках, на інші програми Interreg для України та Молдови.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

За словами комісарки з питань згуртованості та реформ Елізи Феррейри, "рішення скасувати передбачену раніше співпрацю з Росією та Білоруссю в рамках програм Interreg є результатом жорстокої війни РФ проти України".

"Я рада, що кошти, які ми спочатку планували виділити на цю співпрацю, тепер підуть на користь програм ЄС з Україною та Молдовою. Це допоможе зміцнити співпрацю між регіонами ЄС і місцевими зацікавленими сторонами з українськими та молдовськими партнерами", - уточнила вона.

Як йдеться у пресрелізі, це фінансування може підтримати "Смугу солідарності" та розвиток транскордонного транспортного сполучення, послуги охорони здоров'я, освітні та дослідницькі проєкти, схеми соціальної інтеграції, а також посилить інституційну спроможність українських та молдовських органів державної влади.

Крім того, наголошується в повідомленні, участь у програмах Interreg також приносить обом країнам переваги в адміністративній спроможності та досвід в управлінні та впровадженні фондів ЄС.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Єврокомісія у березні 2022 року спочатку призупинила співпрацю з Росією та Білоруссю в рамках програм Interreg, що дозволило перерозподілити 26 млн євро на підтримку програм співпраці з Україною та Молдовою.

Єврокомісія комісія також вирішила, що регіони Фінляндії, Естонії, Латвії та Польщі, які мали брати участь у програмах співпраці з РФ та Білоруссю, можуть брати участь в інших існуючих програмах Interreg.

25 липня Єврокомісія оголосила про виділення Україні чергового траншу макрофінансової допомоги розміром 1,5 мільярда євро.
Ключові теги: ЄС, Молдова
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9110
  0,0548
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0790  0,10 0,27 37,7514  0,13 0,34
EUR 40,6407  0,05 0,11 41,5297  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес