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Єврокомісія віддасть Україні та Молдові 135 млн євро, що передбачалися РФ і Білорусі
16:40 16.08.2023 |
Європейська комісія вирішила перевести 135 млн євро з Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва, що спочатку були заплановані на програми Interreg NEXT для РФ і Білорусі у 2021-2027 роках, на інші програми Interreg для України та Молдови.
Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".
За словами комісарки з питань згуртованості та реформ Елізи Феррейри, "рішення скасувати передбачену раніше співпрацю з Росією та Білоруссю в рамках програм Interreg є результатом жорстокої війни РФ проти України".
"Я рада, що кошти, які ми спочатку планували виділити на цю співпрацю, тепер підуть на користь програм ЄС з Україною та Молдовою. Це допоможе зміцнити співпрацю між регіонами ЄС і місцевими зацікавленими сторонами з українськими та молдовськими партнерами", - уточнила вона.
Як йдеться у пресрелізі, це фінансування може підтримати "Смугу солідарності" та розвиток транскордонного транспортного сполучення, послуги охорони здоров'я, освітні та дослідницькі проєкти, схеми соціальної інтеграції, а також посилить інституційну спроможність українських та молдовських органів державної влади.
Крім того, наголошується в повідомленні, участь у програмах Interreg також приносить обом країнам переваги в адміністративній спроможності та досвід в управлінні та впровадженні фондів ЄС.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Єврокомісія у березні 2022 року спочатку призупинила співпрацю з Росією та Білоруссю в рамках програм Interreg, що дозволило перерозподілити 26 млн євро на підтримку програм співпраці з Україною та Молдовою.
Єврокомісія комісія також вирішила, що регіони Фінляндії, Естонії, Латвії та Польщі, які мали брати участь у програмах співпраці з РФ та Білоруссю, можуть брати участь в інших існуючих програмах Interreg.
25 липня Єврокомісія оголосила про виділення Україні чергового траншу макрофінансової допомоги розміром 1,5 мільярда євро.
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