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АНАЛІТИКА

Добробут домогосподарств світу скоротився у 2022 році вперше за 14 років - UBS

 

Добробут домогосподарств в усьому світі знизився на 2,4% 2022 року, скоротившись уперше з фінансової кризи 2008 року багато в чому через зміцнення долара до більшості основних світових валют, ідеться в щорічній доповіді Global Wealth Report швейцарського банку Credit Suisse, яку цьогоріч було підготовлено спільно з UBS.

Загальний світовий добробут впав на $11,3 трлн, становивши $454,4 трлн до кінця року, а в розрахунку на душу дорослого населення показник знизився на 3,6%, до $84,718 тис.

Без урахування коливань валютних курсів загальний показник зріс на 3,4%, у подушному вираженні зростання становило 2,2%. Але навіть за цією методикою зростання показників виявилося б найповільнішим із 2008 року.

Скорочення вартості фінансових активів стало головним чинником падіння світового добробуту, тоді як нефінансові активи, головним чином нерухомість, продемонстрували стійкість, незважаючи на стрімке зростання процентних ставок. При цьому автори доповіді зазначають, що 2023 року ситуація може змінитися.

Дані за регіонами показують, що загальний добробут впав на $10,9 трлн у Північній Америці та Європі. В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні втрати становили $2,1 трлн, тоді як у Латинській Америці зафіксовано зростання на $2,4 трлн завдяки зміцненню валют у регіоні в середньому на 6% до долара США.

Серед окремих країн найзначніше скорочення добробуту зафіксовано в США, Японії, Китаї, Канаді та Австралії, найбільше зростання - в Мексиці, Індії та Бразилії.

Загальна кількість доларових мільйонерів у світі скоротилася на 3,5 млн осіб, до 59,4 млн осіб.

Експерти UBS і Credit Suisse прогнозують, що світовий добробут збільшиться на 38% протягом наступних п'яти років і до 2027 року сягне $629 трлн, при цьому основне зростання припаде на країни із середнім доходом громадян. Добробут на душу населення, як очікується, перевищить $110 тис. у 2027 році, а кількість мільйонерів сягне 84 млн, водночас кількість ультра-багатих людей (UHNW), активи яких перевищують $50 млн, як очікується, становитиме 372 тис.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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