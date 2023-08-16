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Литва закриває два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
14:43 16.08.2023 |
Уряд Литви вирішив тимчасово закрити два з шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня.
Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".
У середу уряд на засіданні ухвалив рішення тимчасово закрити пункти пропуску біля селищ Шумскас і Тверечюс з 18 серпня.
Зараз через ці пункти їде переважно легковий транспорт та порожній вантажний транспорт.
Раніше керівник департаменту митниці Даріус Жвіронас заявив, що закриття цих пунктів не вплине на рух товарів через кордон з Білоруссю.
Президент Литви Гітанас Науседа раніше допускав, що Литва та її сусіди можуть закрити кордон з Білоруссю, якщо безпекова ситуація стане надто напруженою.
Водночас прем'єрка Інгріда Шимоніте зазначила, що закриття більш ніж двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю без координації із сусідами може мати негативні наслідки для них, тож якщо таке рішення розглядатимуть, важливо діяти узгоджено.
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