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АНАЛІТИКА

Міністр оборони Китаю, під час візиту до РФ, застеріг світ від «гри з вогнем» щодо Тайваню

 

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу, під час візиту до Російської Федерації, застеріг світ від "гри з вогнем" щодо Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час виступу на конференції з безпеки, Шанфу заявив, що спроби "використати Тайвань для стримування Китаю неодмінно закінчаться провалом", завуальовано натякаючи на США.

Як пише видання, коментарі Лі перегукуються з попередніми заявами китайських офіційних осіб, однак місце його виступу відіграло дещо символічне значення з огляду на повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України.

Візит Лі до Росії

На запрошення від міністра оборони РФ Сергія Шойгу та його білоруського колеги Віктора Хреніна, Лі, у період з 14 по 19 серпня відвідає Росію та Білорусь, де зустрінеться з лідерами країни та начальниками білоруської армії.

За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія, Китай
 

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