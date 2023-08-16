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Міністр оборони Китаю, під час візиту до РФ, застеріг світ від «гри з вогнем» щодо Тайваню
14:28 16.08.2023 |
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу, під час візиту до Російської Федерації, застеріг світ від "гри з вогнем" щодо Тайваню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Під час виступу на конференції з безпеки, Шанфу заявив, що спроби "використати Тайвань для стримування Китаю неодмінно закінчаться провалом", завуальовано натякаючи на США.
Як пише видання, коментарі Лі перегукуються з попередніми заявами китайських офіційних осіб, однак місце його виступу відіграло дещо символічне значення з огляду на повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України.
Візит Лі до Росії
На запрошення від міністра оборони РФ Сергія Шойгу та його білоруського колеги Віктора Хреніна, Лі, у період з 14 по 19 серпня відвідає Росію та Білорусь, де зустрінеться з лідерами країни та начальниками білоруської армії.
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