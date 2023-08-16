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АНАЛІТИКА

Bild: Контррозвідка Німеччини зацікавилася своїм колишнім керівником

 

У Німеччині Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) почало збирати інформацію про свого колишнього керівника Ганса-Георга Маасена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

За даними видання, співробітник BfV звернувся до Федерального управління у кримінальних справах з проханням провести перевірку Маасена.

У матеріалі йдеться, що інформацію про Маасена почали збирати в рамках розслідування справи "рейхсбюргерів". Слідчі прослуховували телефонні розмови франкфуртського підприємця, який мав би відігравати роль свідка у провадженні проти однієї з банд. Цей підприємець зателефонував Маасену після обшуку в його будинку і розповів йому про операцію.

Управління захисту конституції та Федеральне управління у кримінальних справах не заперечують наявність запиту щодо Маасена.

Сам Маасен відмовився коментувати дії своїх колишніх колег.

"Я чув про запит. Я обурений цим і буду вимагати інформацію про те, які дані про мене зберігають мої колишні колеги", - зазначив він.

"Рейхсбюргери" - екстремістський рух, який не визнає Німеччину, а його учасники вважають себе громадянами "німецького рейху".

У 2022 році в Німеччині розпочалась масштабна спецоперація проти учасників руху "рейхсбюргерів", які планували викрадати політиків та штурмувати Бундестаг.
 

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