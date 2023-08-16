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Ексагент ФБР зізнався в суді у роботі на Дерипаску
11:56 16.08.2023 |
Колишній начальник відділу контррозвідки Федерального бюро розслідувань (ФБР) у Нью-Йорку Чарльз Макґоніґал визнав у суді, що після своєї відставки працював на російського олігарха Олега Дерипаску та брав участь у змові з метою порушення запроваджених проти бізнесмена санкцій США.
На засіданні у федеральному суді Нью-Йорка у вівторок, 15 серпня, колишній агент заявив, що "глибоко кається" у своїх діях. Він розповів, що збирав компромат на бізнес-конкурента Дерипаски, президента "Норильского нікелю" Володимира Потаніна, за що отримав 17 тисяч доларів у 2021 році. За його словами, зібрана інформація "могла бути використана, щоб спробувати внести Потаніна до санкційного списку США".
За даними слідства, Макґоніґал намагався добитися зняття санкцій з Дерипаски. У 2021 році американець і кілька його спільників вели перемовини про отримання від 650 тисяч до трьох мільйонів доларів за файли, які допомогли б виявити приховані активи бізнес-конкурента Дерипаски на півмільярда доларів, повідомила помічниця прокурора США Ребекка Белл.
Санкції проти Дерипаски
США запровадили санкції проти Дерипаски в 2018 році, звинувативши російського олігарха в тому, що він представляє інтереси влади РФ, володіє активами та відмиває гроші президента Росії Володимира Путіна. Дерипаску також запідозрили в причетності до втручання у вибори в США.
У вересні 2022 року міністерство юстиції США звинуватило Дерипаску в порушенні санкційного режиму, що є кримінальним злочином. Згідно з матеріалами обвинувачення, олігарх користувався майном на території США, а його подруга двічі приїжджала до Сполучених Штатів для народження його дітей.
Дерипаска - один із найбагатших людей Росії. Журнал Forbes оцінив його статки у 2,5 мільярда доларів. Дерипаска оцінював втрати від запроваджених проти нього санкцій у 7,5 мільярда доларів. Він заперечує звинувачення на свою адресу та оскаржив у суді внесення його до санкційного списку США.
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