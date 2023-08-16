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Філіпіни вважають потенційний конфлікт між Китаєм і Тайванем «серйозною проблемою»
10:44 16.08.2023 |
Президент Філіппінів Фердинанд Маркос-молодший підписав доктрину національної безпеки країни. Серед іншого, там вказуються ризики, що можуть виникнути у разі військового конфлікту між Китаєм та Тайванем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В документі підкреслюється, що "загострення стратегічної конкуренції між Сполученими Штатами та Китаєм" і "загострення суперництва між великими державами" сприяють "більш напруженому геополітичному ландшафту".
"Головну стурбованість також викликають відносини у Тайваньскій протоці, яка потенційно може стати гарячою точкою в регіоні", - йдеться в доктрині.
Зазначається, що Філіппіни стурбовані економічною стабільністю та потенційним напривом біженців, у разі військового конфлікта на сусідньому острові.
"Будь-який військовий конфлікт у Тайванській протоці неминуче вплине на Філіппіни, враховуючи географічну близькість Тайваню до Філіппінського архіпелагу та присутність понад 150 000 філіппінців на Тайвані", - йдеться в документі.
Позиція Філіппінів по Тайваню
За часів президентства Маркоса-молодшого відносини з Китаєм стали напруженими, натомість країна зблизилась з США.
Так, на початку цього року повідомлялос, що Японія та Філіппіни також активізують оборонне співробітництво зі США перед лицем зростаючої сили Китаю та можливої війни за Тайвань.
А в березні повідомлялось, що США та Філіппіні провели спільні військові навчання, де відпрацювали захист від потенційної агресії в бік архіпелагу.
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