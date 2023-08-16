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У Туреччині зафіксували рекордні майже 50 градусів спеки
09:15 16.08.2023 |
У Туреччині напередодні зафіксували температурний рекорд, коли спека сягнула 49,5 градусів.
Про це у Twitter написав міністр екології та містобудування країни Мехмет Озхасекі, повідомляє "Європейська правда".
За даними метеорологів, найвища в історії Туреччини температура була зафіксована в місті Сариджакая, що в провінції Ескішехір.
Попередній рекорд був встановлений 20 липня 2021 року, коли у місті Джизре стовпчики термометрів піднялись до 49,1 градуса.
Нагадаємо, Португалія у понеділок, 7 серпня, зареєструвала, можливо, найвищу температуру цьогоріч. Попередні дані метеорологічної станції у місті Сантарем, що поруч з Лісабоном, свідчать про встановлення 7 серпня температурного рекорду для країни за 2023 рік - 46,4°C
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