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АНАЛІТИКА

Чехія заморозила близько 350 млн євро підсанкційних активів РФ

Чехія заморозила близько 350 млн євро підсанкційних активів РФ

 

Загальна сума заморожених у Чехії активів громадян Росії, які потрапляють під санкції, становить понад 14 мільярдів гривень (347,36 мільйона євро).

Про це оголосив посол Чехії в Україні Радек Матула під час зустрічі з головою Агентства з розшуку й менеджменту активів (АРМА) Оленою Думою, пише "Європейська правда".

Чеський посол зазначив, що правоохоронні органи Чехії активно відстежують інформацію щодо громадян Росії, які підпадають під санкції, та запевнив у підтримці Прагою вступу Києва до ЄС і НАТО.

Сторони обговорили перспективи взаємної співпраці в майбутньому, зокрема щодо налагодження взаємодії між АРМА та аналогічними відомствами Чехії у сфері виявлення, розшуку та управління активами.

У березні цього року чеський прем'єр Петро Фіала оголосив, що Чеська Республіка заморозила активи на сотні мільйонів крон російських громадян та компаній, які підпадають під санкції ЄС.

У червні Європейський Союз дійшов висновку, що він не може законно конфіскувати заморожені російські активи у ЄС. Після цього він зосередився на плані конфіскації прибутку з використання цих активів.

Пропозиція Європейської комісії щодо використання заморожених державних російських активів у ЄС на користь України не буде опублікована до вересня.
Ключові теги: Чехія, Росія
 

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