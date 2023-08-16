Чехія заморозила близько 350 млн євро підсанкційних активів РФ

Загальна сума заморожених у Чехії активів громадян Росії, які потрапляють під санкції, становить понад 14 мільярдів гривень (347,36 мільйона євро).

Про це оголосив посол Чехії в Україні Радек Матула під час зустрічі з головою Агентства з розшуку й менеджменту активів (АРМА) Оленою Думою, пише "Європейська правда".

Чеський посол зазначив, що правоохоронні органи Чехії активно відстежують інформацію щодо громадян Росії, які підпадають під санкції, та запевнив у підтримці Прагою вступу Києва до ЄС і НАТО.

Сторони обговорили перспективи взаємної співпраці в майбутньому, зокрема щодо налагодження взаємодії між АРМА та аналогічними відомствами Чехії у сфері виявлення, розшуку та управління активами.

У березні цього року чеський прем'єр Петро Фіала оголосив, що Чеська Республіка заморозила активи на сотні мільйонів крон російських громадян та компаній, які підпадають під санкції ЄС.

У червні Європейський Союз дійшов висновку, що він не може законно конфіскувати заморожені російські активи у ЄС. Після цього він зосередився на плані конфіскації прибутку з використання цих активів.

Пропозиція Європейської комісії щодо використання заморожених державних російських активів у ЄС на користь України не буде опублікована до вересня.