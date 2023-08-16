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Іран вперше наблизився до випробування ядерної зброї, - Jerusalem Post
22:50 15.08.2023 |
Іран близький до можливого випробування ядерної зброї. За даними європейських розвідок, Тегеран намагатиметься отримати незаконні технології для своєї активної програми створення атомної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
Як зазначається в публікації, найтривожніша інформація з пакету даних розвідок надійшла від Служби безпеки Нідерландів (AVID), яка заявила, що стрімка розробка іранським режимом урану зброї "наближає можливість першого іранського ядерного випробування".
Згідно зі звітом голландської розвідки, "торік Іран продовжив свою ядерну програму. Країна продовжує збільшувати запаси урану зі збагаченням 20% та 60%. За допомогою центрифуг його можна використовувати для подальшого збагачення до 90% збагачення, необхідного для ядерної зброї".
У звіті AVID додано: "Іран продовжує ігнорувати угоди, укладені в рамках Спільного всеосяжного плану дій. І, розгортаючи все більш досконалі центрифуги зі збагачення урану, він збільшує свої потужності зі збагачення".
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