Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Угорщина домовилась із РФ відкласти виплату платежів за будівництво нової АЕС

 

Угорський уряд схвалив зміни до договору з Росією, які дозволять йому відтермінувати виплату відсотків за російською позикою, використаною для фінансування будівництва атомної електростанції "Пакш ІІ".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на портал 24.hu.

За домовленістю з Москвою Будапешт змінив двосторонню угоду через урядову постанову. Вона передбачає, що РФ надасть Угорщині кредит у розмірі 10 мільярдів євро для будівництва двох енергоблоків "Пакш ІІ".

Держави погоджуватимуть обсяг кредиту, який використовуватиметься для будівництва, щонайменше за шість місяців до початку бюджетного періоду (тобто до 1 липня кожного року). Виплата відсотків має відбутись протягом 30 днів, починаючи із 16 серпня - дня, коли зміни набувають чинності.

Угорщина матиме право відтерміновувати виплати відсотків за кредитом, але при цьому буде зобов'язана сплачувати 0,25% невикористаних кредитних коштів як комісію. Крім того, оплата здійснюватиметься в євро.

Проєкт "Пакш II" - розширення атомної електростанції "Пакш" вартістю 12 мільярдів євро, яке здійснюється під керівництвом "Росатома" й фінансується переважно за рахунок російського державного кредиту. Минулого року Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на цей проєкт.

"Пакш" - єдина атомна електростанція Угорщини, термін експлуатації якої після модернізації було продовжено до 2030-х років. Згідно з ухваленою енергетичною стратегією, Будапешт хоче збільшити генерацію атомної енергії в майбутньому.

Саме цей проєкт є однією з причин, чому Угорщина активно виступає проти будь-яких санкцій проти ядерного сектора Росії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9658
  0,0402
 0,10

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9777  0,02 0,06 37,6242  0,01 0,03
EUR 40,5947  0,01 0,03 41,4878  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес