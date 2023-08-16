Саудівська Аравія та ОАЕ скуповують тисячі чипів Nvidia для розвитку ШІ - ЗМІ

Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) скуповують тисячі високопродуктивних чипів американської Nvidia Corp., необхідних для створення програмного забезпечення на основі штучного інтелекту (ШІ), пише Financial Times.

Ер-Ріяд через Науково-технологічний університет ім. короля Абдалли (King Abdullah University of Science and Technology, KAUST) придбав щонайменше 3 тис. графічних процесорів Nvidia H100, зазначає газета з посиланням на джерела.

Глава Nvidia Дженсен Хуан називав H100, вартість яких сягає $40 тис., першим у світі комп'ютерним чипом, розробленим для штучного інтелекту, який створює контент, - технології, що використовують, зокрема, у популярному чат-боті ChatGPT компанії OpenAI.

Емірати також замовили тисячі чипів Nvidia, а в державному Інституті технологічних інновацій (Technology Innovation Institute) в Абу-Дабі вже розроблено велику мовну модель Falcon. Такі моделі використовуються для формування зв'язного тексту, зображень і програмного коду.

"ОАЕ вирішили, що хочуть (...) мати власні обчислювальні потужності та кадри, контролювати їх, мати власні платформи і не залежати від китайців чи американців, - наводить FT слова обізнаного джерела. - Що важливо, у них є для цього капітал і енергоресурси, і вони також залучають найкращих світових фахівців".

Nvidia поставить у 2023 році близько 550 тис. новітніх чипів H100, переважно американським технологічним компаніям, повідомляє газета з посиланням на джерела, наближені до компанії та Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, що виробляє для неї продукцію.

KAUST отримає цього року 3 тис. таких чипів загальною вартістю близько $120 млн, наводить FT дані джерел, близьких до ШІ-лабораторій університету.

За оцінками, OpenAI для навчання просунутої моделі GPT-3 знадобилося трохи більше ніж місяць і 1024 менш сучасних чипів Nvidia A100.

Саудівський університет уже має у своєму розпорядженні не менше ніж 200 процесорів A100, вказує FT з посиланням на наближені до установи джерела.

KAUST створює суперкомп'ютер Shaheen III, який почне роботу цього року на 700 суперчипах Grace Hopper, створених Nvidia для використання у сфері ШІ. За допомогою цих чипів KAUST створюватиме власну велику мовну модель за аналогією з GPT-4, на якій заснована технологія ChatGPT, пише газета з посиланням на близькі до університету джерела.

Ер-Ріяд і Абу-Дабі раніше публічно заявляли про мету стати лідерами в сфері ШІ, нагадує FT.