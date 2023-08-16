ШІ спровокував міжнародний скандал через «новину» про закупівлю Сербією партії дронів-камікадзе Shahed-136

Днями ряд українських ЗМІ поширили «новину», в якій йдеться про закупівлю Сербією 20 тис. дронів-камкадзе Shahed-136. Повідомлялося, що відповідну угоду уклали під час візиту сербської делегації до Ірану, яку очолював заступник міністра закордонних справ країни Горан Алексич.

Джерелом цієї «новини» вказували сайт Etto.ba, але насправді першоджерелом інформації є ресурс Thegeopost. Однак він посилається на публікацію спільноти Terror Alarm в Х (Twitter).

Проте в описі самої спільноти говориться, що її матеріали генеруються штучним інтелектом:

«Недержавні ЗМІ, вільні від порядку денного. Перші в світі новини та огляди, створені за допомогою штучного інтелекту».

І саме в такому матеріалі, створеному за допомогою ШІ, йдеться про закупівлю Сербією 20 тис. безпілотників Shahed-136 в Ірану:

«Делегація міністерства закордонних справ Сербії в Тегерані замовляє 20 000 безпілотників Shahed-136, а Тегеран каже: «Немає перешкод для покращення відносин».

Протягом останніх 2 років Іран озброював православних фундаменталістів у росії, Вірменії та Сербії проти католицького світу».

Слід зазначити, що надаючи відповіді на запити користувачів ШІ інколи вигадує додає якісь нюанси від себе. В цьому випадку справді 7 серпня в Тегерані відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Сербії Горана Алексича та заступника очільника МЗС Ірану Алі Багері Кані. Згідно з наявною інформацією, під час зустрічі обговорювали торгово-економічні аспекти співпраці, а після її завершення Було опубліковано стандартне повідомлення, що «Сербія виступає за розвиток відносин з Іраном у різних сферах». Проте відсутня будь-яка інформація щодо закупівлі Сербією будь-якої іранської зброї немає. Хоча зазвичай іранська влада доволі відкрито інформує про намір продавати своє озброєння.

Отже, ми маємо, можливо, перший випадок, коли створений штучним інтелектом контент був розповсюджений ЗМІ та спричинив міжнародний збройовий скандал.