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В Еквадорі перед виборами вбили другого політика за тиждень
11:56 15.08.2023 |
Місцевого лідера еквадорського лівого політичного руху "Громадянська революція" в провінції Есмеральдас Педро Бріонеса застрелили біля власного будинку в понеділок, 14 серпня. Про це повідомила представниця партії Луїза Гонсалес, яка, згідно з соціологічними опитуваннями, лідирує на президентських виборах, що невдовзі пройдуть в Еквадорі.
Це стало третім політичним вбивством у країні за останні чотири тижні.
В Еквадорі застрелили кандидата в президенти
10 серпня в Еквадорі застрелили другого за популярністю кандидата в президенти після Гонсалес - Фернандо Вільявісенсіо. Політика вбили трьома пострілами в голову після передвиборного мітингу в столиці країни Кіто.
Президент Еквадору Гільєрмо Лассо, який залишає посаду, звинуватив у вбивстві кандидата організовану злочинність. Напередодні вбивства Вільявісенсіо скаржився на погрози, які нібито Президент Еквадору Гільєрмо Лассо, який залишає посаду, звинуватив у вбивстві кандидата організовану злочинність. Напередодні вбивства Вільявісенсіо скаржився на погрози, які нібито надходили від лідера злочинного угруповання, пов'язаного з наркоторгівлею.
Третє політичне вбивство за місяць
26 липня вбили мера третього за величиною міста Еквадору.
За даними агентства Associated Press, за останні три роки в Еквадорі вбили тисячі людей, оскільки країна перетворилася на великий осередок торгівлі наркотиками, а місцеві банди, яким допомагають картелі, борються за контроль над в'язницями, вулицями та маршрутами доставки наркотиків.
Вибори президента, як і планувалося, відбудуться 20 серпня.
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