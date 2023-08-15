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АНАЛІТИКА

В Еквадорі перед виборами вбили другого політика за тиждень

 

Місцевого лідера еквадорського лівого політичного руху "Громадянська революція" в провінції Есмеральдас Педро Бріонеса застрелили біля власного будинку в понеділок, 14 серпня. Про це повідомила представниця партії Луїза Гонсалес, яка, згідно з соціологічними опитуваннями, лідирує на президентських виборах, що невдовзі пройдуть в Еквадорі.

Це стало третім політичним вбивством у країні за останні чотири тижні.

В Еквадорі застрелили кандидата в президенти

10 серпня в Еквадорі застрелили другого за популярністю кандидата в президенти після Гонсалес - Фернандо Вільявісенсіо. Політика вбили трьома пострілами в голову після передвиборного мітингу в столиці країни Кіто.

Президент Еквадору Гільєрмо Лассо, який залишає посаду, звинуватив у вбивстві кандидата організовану злочинність. Напередодні вбивства Вільявісенсіо скаржився на погрози, які нібито Президент Еквадору Гільєрмо Лассо, який залишає посаду, звинуватив у вбивстві кандидата організовану злочинність. Напередодні вбивства Вільявісенсіо скаржився на погрози, які нібито надходили від лідера злочинного угруповання, пов'язаного з наркоторгівлею.

Третє політичне вбивство за місяць

26 липня вбили мера третього за величиною міста Еквадору.

За даними агентства Associated Press, за останні три роки в Еквадорі вбили тисячі людей, оскільки країна перетворилася на великий осередок торгівлі наркотиками, а місцеві банди, яким допомагають картелі, борються за контроль над в'язницями, вулицями та маршрутами доставки наркотиків.

Вибори президента, як і планувалося, відбудуться 20 серпня.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Еквадор
 

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