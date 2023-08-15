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АНАЛІТИКА

Трампу висунуто обвинувачення у справі про втручання у вибори в штаті Джорджія - ЗМІ

 

Колишньому президенту США Дональду Трампу і групі з 18 спільників велике журі присяжних Джорджії висунуло в понеділок обвинувачення, пов'язані зі спробами скасувати результати виборів 2020 року, повідомляють місцеві ЗМІ.

"Трамп та інші обвинувачені... відмовилися визнати, що Трамп програв, і вони свідомо й навмисне приєдналися до змови з метою незаконної зміни результатів виборів на користь Трампа", - наводять ЗМІ обвинувальний висновок.

Загалом у документі перераховано обвинувачення за 41 пунктом.

Згідно з Washington Post, Трампу висунуто обвинувачення за 13 пунктами. До них належать порушення закону Джорджії про боротьбу з рекетом і корупцією, підбурювання до порушення присяги державним службовцям, змова з метою фальсифікації та подання неправдивих документів.

Серед союзників Трампа, проти яких висунуто обвинувачення, його адвокат Руді Джуліані, ексголова Білого дому Марк Медоуз і декілька радників.

Медоузу висунуто два обвинувачення: підбурювання до порушення присяги державним службовцям і рекет. Водночас Джуліані висунуто загалом 13 обвинувачень, включно з неправдивими заявами, рекетом, змовою з метою видати себе за державного службовця, змовою з метою вчинення фальсифікацій першого ступеня і змовою з метою подання фальшивих документів.

В обвинувальному висновку також фігурують іще 30 нерозкритих спільників.

За словами окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс, у обвинувачених є час до полудня 25 серпня, щоб "добровільно здатися".

"Після пред'явлення обвинувачення, як це зазвичай відбувається за законодавством Джорджії, велике журі видало ордери на арешт тих, кому висунули обвинувачення", - сказала Вілліс під час пресконференції.

"Я даю обвинуваченим можливість добровільно здатися не пізніше полудня в п'ятницю, 25 серпня", - зазначила вона.

Вілліс додала, що її офіс запропонує провести судовий процес щодо виборів Трампа протягом наступних шести місяців.

При цьому дату судового розгляду у справі про втручання у вибори 2020 року в Джорджії призначить суддя.

Велике журі в понеділок весь день заслуховувало свідчення свідків у справі після більше ніж дворічного розслідування прокурора округу Фултон Фані Вілліс про те, чи порушив експрезидент Дональд Трамп і його союзники закон Джорджії, намагаючись вплинути на результат президентських виборів 2020 року в цьому штаті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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