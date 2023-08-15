Нова Зеландія скасовує всі обмеження, пов'язані з COVID-19

Уряд Нової Зеландії оголосив про рішення з вівторка, 15 серпня, скасувати всі вимоги громадської охорони здоров'я (карантинні обмеження), які залишилися у зв'язку з COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

За словами міністра охорони здоров'я країни Айєші Верралла, хоча й найближчим часом очікуються коливання кількості випадків захворювання, загальний рівень зараження COVID-19 та кількість госпіталізацій у зв'язку із хворобою з початку червня мають тенденцію до зниження.

Також урядовець зазначив, що в країні за останній місяць кількість зареєстрованих випадків COVID-19 досягла найнижчого рівня з лютого поточного року.

Так, на інфекції COVID-19 припадало 2,2% госпіталізацій 14 серпня. Міністр додав, що Нова Зеландія, певно, вже пройшла пік грипу.

Крім того, рівень імунітету населення Нової Зеландії також означає, що країна "може безпечно зняти вимоги COVID-19, що залишилися", каже Верралл.

Він також заявив, що підхід Нової Зеландії до коронавірусу "перейшов від екстреного реагування до сталого довгострокового управління".