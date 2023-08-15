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Молдова ввела санкції проти Ірану за його допомогу армії Росії
09:05 15.08.2023 |
Молдова ввела санкції проти Ірану, які раніше вже були накладені Європейським союзом. Причиною цього є допомога Тегераном армії РФ.
Про це заявив представник Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ігор Захаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
"Молдова приєднується майже до всіх санкцій ЄС", - сказав чиновник.
Країни-кандидати до ЄС Молдова, Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія і Герцеговина, а також Ісландія та Ліхтенштейн що входять до Європейського економічного простору, приєднуються до санкцій ЄС проти Ірану.
Зазначається, що в ЄС привітали таке рішення Молдови.
Що відомо про санкції ЄС проти Ірану
Санкції, запроваджені ЄС 20 липня, передбачають заборону експорту з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються під час розроблення та виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
Також санкції передбачають заборону на поїздки і заморожування активів, які можуть бути введені щодо осіб, відповідальних за іранську програму БПЛА, які підтримують її або беруть участь у ній.
Постачання Іраном озброєнь Росії
РФ активно застосовує іранські дрони-камікадзе типу Shahed для завдання ударів по території України. Країни Заходу неодноразово заявляли, що Москва домовилася з Тегераном про постачання безпілотників, проте ті довгий час всіляко відкидали такі звинувачення.
Разом з тим, вже після надання реальних доказів застосування РФ дронів іранського виробництва, Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.
За даними розвідки Великої Британії, Росія перейшла від отримання невеликих партій дронів від Ірану повітряним шляхом на великі партії - за допомогою кораблів з Ірану через Каспійське море.
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