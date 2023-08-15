Держдеп про провокацію РФ із турецьким судном: Неприйнятна ескалація

Державний департамент США відреагував на провокативні дії РФ у Чорному морі щодо турецького цивільного судна Sukru Okan, яке прямувало у порт Ізмаїла.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Ведант Пател.

За його словами, російські заяви про те, що всі судна, які прямують до українських портів у Чорному морі, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів, є "неприйнятною ескалацією".

"Росія публічно оголосила, що всі судна, які прямують до українських портів у водах Чорного моря, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. Це, на наш погляд, неприйнятна ескалація, яка ще раз демонструє відповідальність Москви за те, що зерно не потрапляє туди, куди йому потрібно", - підкреслив представник Держдепу.

Він додав, що США продовжать стежити за ситуацією у Чорному морі, а також наголосив, що РФ повинна повернутися до Чорноморської зернової ініціативи.

Нагадаємо, Міноборони Росії РФ заявило, що ранці 13 серпня у Чорному морі корабель росіян відкрив "попереджувальний" вогонь по суховантажу Sukru Okan під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл, коли судно не відреагувало на вимоги росіян зупинитися для огляду. Після того росіяни нібито висаджувалися на судно та проводили огляд, а далі відпустили корабель.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm заявляє, що росіяни збрехали про огляд Sukru Okan та попереджувальні постріли, а насправді були лише погрози в ефірі.