Фінансові новини
- |
- 15.08.23
- |
- 14:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держдеп про провокацію РФ із турецьким судном: Неприйнятна ескалація
09:00 15.08.2023 |
Державний департамент США відреагував на провокативні дії РФ у Чорному морі щодо турецького цивільного судна Sukru Okan, яке прямувало у порт Ізмаїла.
Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Ведант Пател.
За його словами, російські заяви про те, що всі судна, які прямують до українських портів у Чорному морі, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів, є "неприйнятною ескалацією".
"Росія публічно оголосила, що всі судна, які прямують до українських портів у водах Чорного моря, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. Це, на наш погляд, неприйнятна ескалація, яка ще раз демонструє відповідальність Москви за те, що зерно не потрапляє туди, куди йому потрібно", - підкреслив представник Держдепу.
Він додав, що США продовжать стежити за ситуацією у Чорному морі, а також наголосив, що РФ повинна повернутися до Чорноморської зернової ініціативи.
Нагадаємо, Міноборони Росії РФ заявило, що ранці 13 серпня у Чорному морі корабель росіян відкрив "попереджувальний" вогонь по суховантажу Sukru Okan під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл, коли судно не відреагувало на вимоги росіян зупинитися для огляду. Після того росіяни нібито висаджувалися на судно та проводили огляд, а далі відпустили корабель.
Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm заявляє, що росіяни збрехали про огляд Sukru Okan та попереджувальні постріли, а насправді були лише погрози в ефірі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів
|В Україні оголосили збір коштів на 10 тисяч дронів-камікадзе
|WSJ: Захід починає готуватися до нового контрнаступу ЗСУ – у 2024 році
|Співвласники Rozetka і «Нової пошти» констатують погіршення ставлення влади до бізнесу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ШІ спровокував міжнародний скандал через «новину» про закупівлю Сербією партії дронів-камікадзе Shahed-136
|Фонд Сороса скоротить присутність у країнах ЄС, але збереже фінансування України
|Центробанк Росії різко підняв облікову ставку, щоб зупинити крах рубля
|Дуда вшанував пам'ять воїнів УНР, які загинули у боях проти більшовиків
|В Еквадорі перед виборами вбили другого політика за тиждень
|Трампу висунуто обвинувачення у справі про втручання у вибори в штаті Джорджія - ЗМІ
Бізнес
|Google почав блокувати корпоративні сервіси для підсанкційних російських компаній, – ЗМІ
|Роботаксі Waymo та Cruise отримали дозвіл на цілодобову роботу в Сан-Франциско
|Пентагон оголосив конкурс на найкращий штучний інтелект, щоб отримати допомогу в забезпеченні безпеки комп'ютерних систем
|Стартував перший туристичний політ в космос Virgin Galactic. На борту мама з донькою та перший олімпієць
|Google запускає бета-версію електронного підпису для Google Docs і Google Drive
|Apple здобула тимчасову перемогу над Epic Games у Верховному суді — правила App Store та комісія 30% поки без змін
|Єврокомісар із внутрішнього ринку повідомив про інвестиції в 100 млрд євро у виробництво напівпровідників