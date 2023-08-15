Пакистан тимчасово припинив імпорт російської сирої нафти, оскільки процес переробки дав більше мазуту, ніж бензину, одночасно домовившись про довгострокову угоду з росією щодо імпорту нафти за «пільговими ставками», повідомляє ARY News, посилаючись на джерела.

Згідно з джерелами в енергетичному секторі, стверджується, що кількість авіаційного й дизельного палива, видобутого з російської нафти, була відносно низькою, що призвело до менш корисних результатів для країни.

Джерела також показали, що пакистанські нафтопереробні заводи (НПЗ) відмовилися від подальшої переробки російської нафти, в результаті чого під час переробки було отримано на 20% менше бензину порівняно з арабською сирою нафтою.

Джерела також заявили, що Пакистан імпортував близько 100 тис. тонн сирої нафти з росії, однак нафтопереробний завод Пакистану спростував ці заяви.

Джерела в енергетичному секторі зазначили, що спроба переробки сирої нафти, імпортованої з росії, була успішною, і НПЗ знову перероблятиме російську сиру нафту, коли вона стане доступною на «вигідних торгових умовах».

