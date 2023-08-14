Фінансові новини
- |
- 14.08.23
- |
- 19:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Румунія хоче подвоїти потужності для транзиту українського зерна через свою територію
13:47 14.08.2023 |
Румунія збільшить свої транзитні потужності для українського зерна з 2 до 4 мільйонів тонн щомісяця.
Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр транспорту та інфраструктури Румунії Сорін Гріндяну, повідомляє Agerpres.
Відповідну заяву румунський міністр зробив після переговорів з представниками США, Європейського Союзу, Молдови, України та Румунії щодо альтернативних маршрутів транспортування зерна з України.
"Ми погодилися, що експорт українського зерна має бути прискорений у контексті відомих атак на українські порти Рені та Ізмаїл, що сталися протягом останніх тижнів. Під час цих зустрічей ми підкреслили важливість румунських наземних, залізничних і морських транспортних шляхів для підтримки безперервного потоку експорту та імпорту з України", - сказав Гріндяну.
Він додав, що з точки зору транспорту на Дунаї Сулинський канал є єдиним життєздатним водним шляхом для цих перевезень, тому важливо оптимізувати пропускну спроможність цього маршруту.
"Це була надзвичайно хороша і плідна зустріч, яка дозволить нам, завдяки заходам, яких ми вживемо, збільшити пропускну здатність транзиту зернових з України через Румунію, так що ми зможемо досягти мети в майже 4 мільйони тонн на місяць, з 2 мільйонів тонн, які ми маємо зараз", - підкреслив Гріндяну.
Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.
Раніше міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що її країна працює над пошуком нових шляхів для транспортування українського зерна.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні оголосили збір коштів на 10 тисяч дронів-камікадзе
|WSJ: Захід починає готуватися до нового контрнаступу ЗСУ – у 2024 році
|Міноборони РФ збрехало про «успішний огляд» судна в Чорному морі, - InformNapalm
|Співвласники Rozetka і «Нової пошти» констатують погіршення ставлення влади до бізнесу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів
|Німеччина готує три інвестпроєкти в Україні на 73 млн євро
|Україна отримає з Норвегії системи протидії безпілотникам
|Україна розглядає призупинення дії безвізу з Ізраїлем. Посол розповів про дві головні причини
|винесе на референдум питання стіни на кордоні
|Роздрібні інвестори Credit Suisse мають намір оскаржити в суді умови угоди з UBS - FT
Бізнес
|Google запускає бета-версію електронного підпису для Google Docs і Google Drive
|Apple здобула тимчасову перемогу над Epic Games у Верховному суді — правила App Store та комісія 30% поки без змін
|Єврокомісар із внутрішнього ринку повідомив про інвестиції в 100 млрд євро у виробництво напівпровідників
|Opel представив концепт Experimental зі складаним кермом
|та Universal Music задумали ліцензувати голоси музикантів для «легалізації» пісень, створених штучним інтелектом
|Байден підписав указ про обмеження інвестицій у технології Китаю
|Boeing уперше публічно показав політ електричного повітряного таксі Wisk Aero Cora