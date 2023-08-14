У Росії курс долара перевищив позначку в 100 рублів

Курс долара на торгах Московської біржі піднявся вище за 100 рублів вперше з 23 березня 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

За його даними, о 9:11 курс долара становив 100,16 рубля, що на 72,5 копійки вище за рівень закриття попередніх торгів. Євро на той час коштував 109,52 рубля, подорожчавши на 74 копійки.

Станом на 10:00 курс долара - 100,34 рубля, курс євро - 109,74.

На думку експерта із фондового ринку "БКС Мир инвестиций" Дмитра Бабіна, слова якого наводить видання, "тиск на рубль продовжує спричинювати дисбаланс між попитом на іноземну валюту та її пропозицією". Своєю чергою недостатній приплив валюти на внутрішній ринок обумовлений скороченням експортної виручки.

«Щоправда, її відновленню може сприяти нафта, що подорожчала. Однак добровільне скорочення нафтового експорту РФ разом зі зниженням попиту на нього, а також санкційні та геополітичні обмеження послаблюють ефект від зростання котирувань нафти, водночас імпорт залишається на відносно високих рівнях, що спостерігалися до весни 2022 р. Це підтримує підвищений попит на інвалюту разом із виведенням коштів за кордон як російськими особами, так і нерезидентами, що виходять з активів у РФ», - зазначив експерт.

Як повідомлялося, з початку серпня долар подорожчав більш ніж на вісім рублів в абсолютному вираженні. Для порівняння: торги 31 липня закрилися на позначці 91,6 рубля.

Історичного максимуму долар досягав 10 березня 2022 року, коли курс був на рівні 121,5 рубля.