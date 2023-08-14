Суд обмежив Трампа у розголошенні даних про штурм Капітолія

Федеральна суддя округу Колумбія Таня Чаткен заборонила колишньому президенту США Дональду Трампу розголошувати деяку конфіденційну інформацію у справі про штурм Капітолія у січні 2021 року, пише газета The New York Times у п'ятницю, 11 серпня.

"Навіть двозначні заяви сторін або їхніх адвокатів, якщо їх можна буде витлумачити як спробу залякати свідків або завдати шкоди потенційним присяжним, можуть поставити під загрозу процес", - заявила суддя.

"Він фігурант кримінальної справи. У нього будуть обмеження, як і в будь-якого іншого підсудного. Ця справа проходить у звичайному порядку. Той факт, що обвинувачений займається політичною кампанією, не дає йому більшої чи меншої свободи дій, ніж будь-якому обвинуваченому у кримінальній справі", - зазначила суддя.

Попередження оголошено в рамках півторагодинного засідання, на якому сторони обговорювали рамки дозволеного оприлюднення інформації - це звичайна практика у таких кримінальних справах, повідомляє видання.

Трампу пред'явлено звинувачення у трьох різних справах

Обвинувачення, яким було присвячене засідання, спецпрокурор Джек Сміт висунув Трампу на початку серпня. Експрезидента звинуватили у спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року. Йому закидають змову з метою порушення прав громадян, змову з метою обману уряду, перешкоджання офіційним процедурам і змову з цією метою.

За версією обвинувачення, 6 січня 2021 року Трамп та його спільники, розповсюджуючи неправдиві заяви про фальсифікації на президентських виборах, а також підбурюючи до насильства та хаосу, намагалися домогтися скасування офіційних підсумків голосування. За словами спецпрокурора Джека Сміта, саме брехня Трампа могла спровокувати атаку на Капітолій.

Це одне із трьох звинувачень, висунутих проти Трампа. Крім того, колишнього президента звинуватили у приховуванні виплат порнозірці Стормі Деніелс за мовчання та у неналежному зберіганні секретних документів у своїй резиденції. Трамп заперечує усі звинувачення.