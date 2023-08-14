Казахстан починає будувати мультимодальний термінал у Потійському порту

У п'ятницю, в Потійському порту, відбулася урочиста церемонія закладки капсули, присвячена початку будівництва мультимодального терміналу АТ "Роті Transterminal", повідомляє Бізнес Грузія.

Цей проєкт є спільним зусиллям грузинської та казахстанської сторін. Для його успішної реалізації було створено спільне підприємство Roti Transterminal, де PTC Holding з Казахстану та грузинські партнери володіють по 50% акцій.

Згідно із заявою директора з розвитку "PTC Holding" Олжаса Арикбаєва, починаючи з вересня 2023 року, проєкт перейде в активну фазу, і очікується, що в першому кварталі 2024 року термінал буде введено в експлуатацію.

Кошторисна вартість проєкту зараз оцінюється в діапазоні $15-20 мільйонів. Термінал займатиме площу 8 гектарів, його продуктивність на першому етапі досягне 80 тисяч контейнерів на рік (у 20-футовому еквіваленті).

Голова правління "PTC Holding" Тимур Карабаєв наголосив, що будівництво портового терміналу в Поті стане першим інфраструктурним проєктом з Казахстану, що реалізується в цьому порту, який є ключовим елементом Транскаспійського Міжнародного Транспортного Маршруту (ТМТМ).

"Це має важливе значення для казахстанських підприємств, особливо у світлі поточної геополітичної ситуації, і дозволить диверсифікувати логістичні маршрути", - зазначив Карабаєв.

Міністр економіки Грузії Леван Давіташвілі зазначив, що співпраця між Грузією та Казахстаном зараз переходить на новий рівень розвитку.

Морський порт Поті - морський торговий порт міста Поті, розташований у південній частині Чорноморського узбережжя Кавказу - на заході Грузії, у гирлі Ріоні. Заснований у 1858 році, став одним із головних трьох морських портів Грузії у XX столітті.