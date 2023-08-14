Фінансові новини
- |
- 14.08.23
- |
- 13:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Казахстан починає будувати мультимодальний термінал у Потійському порту
09:57 14.08.2023 |
У п'ятницю, в Потійському порту, відбулася урочиста церемонія закладки капсули, присвячена початку будівництва мультимодального терміналу АТ "Роті Transterminal", повідомляє Бізнес Грузія.
Цей проєкт є спільним зусиллям грузинської та казахстанської сторін. Для його успішної реалізації було створено спільне підприємство Roti Transterminal, де PTC Holding з Казахстану та грузинські партнери володіють по 50% акцій.
Згідно із заявою директора з розвитку "PTC Holding" Олжаса Арикбаєва, починаючи з вересня 2023 року, проєкт перейде в активну фазу, і очікується, що в першому кварталі 2024 року термінал буде введено в експлуатацію.
Кошторисна вартість проєкту зараз оцінюється в діапазоні $15-20 мільйонів. Термінал займатиме площу 8 гектарів, його продуктивність на першому етапі досягне 80 тисяч контейнерів на рік (у 20-футовому еквіваленті).
Голова правління "PTC Holding" Тимур Карабаєв наголосив, що будівництво портового терміналу в Поті стане першим інфраструктурним проєктом з Казахстану, що реалізується в цьому порту, який є ключовим елементом Транскаспійського Міжнародного Транспортного Маршруту (ТМТМ).
"Це має важливе значення для казахстанських підприємств, особливо у світлі поточної геополітичної ситуації, і дозволить диверсифікувати логістичні маршрути", - зазначив Карабаєв.
Міністр економіки Грузії Леван Давіташвілі зазначив, що співпраця між Грузією та Казахстаном зараз переходить на новий рівень розвитку.
Морський порт Поті - морський торговий порт міста Поті, розташований у південній частині Чорноморського узбережжя Кавказу - на заході Грузії, у гирлі Ріоні. Заснований у 1858 році, став одним із головних трьох морських портів Грузії у XX столітті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Захід починає готуватися до нового контрнаступу ЗСУ – у 2024 році
|Міноборони РФ збрехало про «успішний огляд» судна в Чорному морі, - InformNapalm
|Співвласники Rozetka і «Нової пошти» констатують погіршення ставлення влади до бізнесу
|Пов'язано з F-16. Ігнат назвав ціль російського удару по Коломиї
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Росії курс долара перевищив позначку в 100 рублів
|В ЄС розкрили, скільки снарядів з мільйона поставили Україні
|Нідерланди передали прикордонникам 6 мобільних комплексів медичної підтримки
|WSJ: Захід починає готуватися до нового контрнаступу ЗСУ – у 2024 році
|Туркменістан відмовився постачати російський газ у Китай
|Суд обмежив Трампа у розголошенні даних про штурм Капітолія
Бізнес
|Єврокомісар із внутрішнього ринку повідомив про інвестиції в 100 млрд євро у виробництво напівпровідників
|Opel представив концепт Experimental зі складаним кермом
|та Universal Music задумали ліцензувати голоси музикантів для «легалізації» пісень, створених штучним інтелектом
|Байден підписав указ про обмеження інвестицій у технології Китаю
|Boeing уперше публічно показав політ електричного повітряного таксі Wisk Aero Cora
|Скільки заробляють розробники ігор в Україні – дослідження DOU станом на літо 2023
|BMW представила седан 5 серії з подовженою колісною базою