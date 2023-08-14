Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Казахстан починає будувати мультимодальний термінал у Потійському порту

 

У п'ятницю, в Потійському порту, відбулася урочиста церемонія закладки капсули, присвячена початку будівництва мультимодального терміналу АТ "Роті Transterminal", повідомляє Бізнес Грузія.

Цей проєкт є спільним зусиллям грузинської та казахстанської сторін. Для його успішної реалізації було створено спільне підприємство Roti Transterminal, де PTC Holding з Казахстану та грузинські партнери володіють по 50% акцій.

Згідно із заявою директора з розвитку "PTC Holding" Олжаса Арикбаєва, починаючи з вересня 2023 року, проєкт перейде в активну фазу, і очікується, що в першому кварталі 2024 року термінал буде введено в експлуатацію.

Кошторисна вартість проєкту зараз оцінюється в діапазоні $15-20 мільйонів. Термінал займатиме площу 8 гектарів, його продуктивність на першому етапі досягне 80 тисяч контейнерів на рік (у 20-футовому еквіваленті).

Голова правління "PTC Holding" Тимур Карабаєв наголосив, що будівництво портового терміналу в Поті стане першим інфраструктурним проєктом з Казахстану, що реалізується в цьому порту, який є ключовим елементом Транскаспійського Міжнародного Транспортного Маршруту (ТМТМ).

"Це має важливе значення для казахстанських підприємств, особливо у світлі поточної геополітичної ситуації, і дозволить диверсифікувати логістичні маршрути", - зазначив Карабаєв.

Міністр економіки Грузії Леван Давіташвілі зазначив, що співпраця між Грузією та Казахстаном зараз переходить на новий рівень розвитку.

Морський порт Поті - морський торговий порт міста Поті, розташований у південній частині Чорноморського узбережжя Кавказу - на заході Грузії, у гирлі Ріоні. Заснований у 1858 році, став одним із головних трьох морських портів Грузії у XX столітті.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на 11.08.2023
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2840
  0,1646
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9562  0,01 0,03 37,6114  0,02 0,05
EUR 40,6069  0,13 0,32 41,5348  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес