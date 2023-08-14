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АНАЛІТИКА

Болгарія підписала договір на ремонт реактивних двигунів МіГ-29 з компанією з Польщі

 

Болгарія підписала угоду на 9,5 мільйонів євро з польською компанією Wojskowe Zakłady Lotnicze на капітальний ремонт шести реактивних двигунів МіГ-29.

Про це опвідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Капітальний ремонт буде проведено для забезпечення льотної придатності літака МіГ-29 та для можливості оперативних можливостей несення бойового чергування з новою бойовою платформою F-16 Block 70.

За даними ЗМІ, контракт було підписано минулої п'ятниці, а його загальна вартість становить 9,552 мільйона євро. А термін ремонту кожного двигуна не перевищуватиме дев'яти місяців з моменту передачі.

МіГ-29 для України

Багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору і СРСР протягом 80-х років минулого століття. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема України.

Польща має щонайменше 22 винищувачі МіГ-29 у складі своїх Повітряних сил.

Раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Польща передала Україні 10 одиниць МІГ-29.

Нагадаємо, у середині березня президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу МіГ-29 Україні. Про перше постачання літаків стало відомо ще на початку квітня, але точну кількість не називали.

Крім того, у квітні Німеччина дозволила Польщі передати п'ять своїх МіГ-29 із запасів НДР.

Раніше повідомлялось, що уряд Польщі передав Україні 14 одиниць винищувачів МіГ-29.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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