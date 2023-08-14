Фінансові новини
- |
- 14.08.23
- |
- 09:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США та Китай вдвічі збільшать кількість авіарейсів між країнами
09:44 14.08.2023 |
З 1 вересня США та Китай збільшать кількість авіарейсів між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністерство транспорту США заявило, що завдяки домовленостям між двома найбільшими в світі авіакомпаніями кількість рейсів спочатку зросте до 18, а з 29 жовтня - до 24 на тиждень. Зазначається, що уряд Китаю погодився на таку пропозицію.
Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що прямі авіарейси мають важливе значення "для збільшення взаємних візитів між китайцями та американцями".
"Ми сподіваємося, що відновлення більшої кількості рейсів піде на користь потоку людей і торгівлі між країнами", - заявили у посольстві.
Відносини США та Китаю
Станом на початок року відносини між двома країнами знаходились на найнижчому за десятиліття рівні. В червні держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав КНР та заявив, що це дасть початок налагоджуванню зв'язків між Америкою та Китаєм. Пізніше туди з візитом направилась і міністерка фінансів США Джанет Єллен.
Однак у США все ще ставляться до Китаю з настороженістю. Так, днями американський президент Джо Байден наказав обмежити технологічні інвестиції в Китай. А після він назвав країну "бомбою уповільненої дії".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Міноборони РФ збрехало про «успішний огляд» судна в Чорному морі, - InformNapalm
ТОП-НОВИНИ
|Співвласники Rozetka і «Нової пошти» констатують погіршення ставлення влади до бізнесу
|Пов'язано з F-16. Ігнат назвав ціль російського удару по Коломиї
|Шольц хоче модифікувати ракети Taurus, щоб українські війська не могли завдавати ударів по території Росії
|Зеленський оголосив про звільнення всіх обласних воєнкомів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Вперше за 20 років: США підписали угоду з Перу щодо безпеки повітряного простору
|США та Китай вдвічі збільшать кількість авіарейсів між країнами
|До Києва приїхав міністр фінансів Німеччини Лінднер
|Греція приєдналася до гарантій безпеки для України
|Країни ЄС заповнили свої газосховища на 88%
|Rheinmetall поставить Україні розвіддрони Luna нового покоління
|Міноборони РФ збрехало про «успішний огляд» судна в Чорному морі, - InformNapalm
Бізнес
|Єврокомісар із внутрішнього ринку повідомив про інвестиції в 100 млрд євро у виробництво напівпровідників
|Opel представив концепт Experimental зі складаним кермом
|та Universal Music задумали ліцензувати голоси музикантів для «легалізації» пісень, створених штучним інтелектом
|Байден підписав указ про обмеження інвестицій у технології Китаю
|Boeing уперше публічно показав політ електричного повітряного таксі Wisk Aero Cora
|Скільки заробляють розробники ігор в Україні – дослідження DOU станом на літо 2023
|BMW представила седан 5 серії з подовженою колісною базою