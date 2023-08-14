Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США та Китай вдвічі збільшать кількість авіарейсів між країнами

 

З 1 вересня США та Китай збільшать кількість авіарейсів між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство транспорту США заявило, що завдяки домовленостям між двома найбільшими в світі авіакомпаніями кількість рейсів спочатку зросте до 18, а з 29 жовтня - до 24 на тиждень. Зазначається, що уряд Китаю погодився на таку пропозицію.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що прямі авіарейси мають важливе значення "для збільшення взаємних візитів між китайцями та американцями".

"Ми сподіваємося, що відновлення більшої кількості рейсів піде на користь потоку людей і торгівлі між країнами", - заявили у посольстві.

Відносини США та Китаю

Станом на початок року відносини між двома країнами знаходились на найнижчому за десятиліття рівні. В червні держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав КНР та заявив, що це дасть початок налагоджуванню зв'язків між Америкою та Китаєм. Пізніше туди з візитом направилась і міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Однак у США все ще ставляться до Китаю з настороженістю. Так, днями американський президент Джо Байден наказав обмежити технологічні інвестиції в Китай. А після він назвав країну "бомбою уповільненої дії".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на 11.08.2023
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2840
  0,1646
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 09:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9995  0,05 0,15 37,6284  0,03 0,09
EUR 40,6579  0,08 0,20 41,5400  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на 11.08.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес