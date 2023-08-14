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"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Країни ЄС заповнили свої газосховища на 88%
09:00 14.08.2023 |
Країни ЄС майже досягли цільового показника заповненості газосховищ.
Як пише "Європейська правда", про це радіостанції RMF FM стало відомо від представника Єврокомісії.
"Завдяки заходам, які ми вживаємо в енергетичному секторі, ми перебуваємо в кращій ситуації і краще підготовлені до майбутньої зими", - сказав він.
"Звичайно, ми залишаємося пильними і повністю усвідомлюємо потенційні ризики. Ми продовжимо працювати над підготовкою до зими, щоб забезпечити безпеку енергопостачання та доступність енергії в ЄС", - заявив представник ЄК.
Повідомляється, що станом на сьогодні країни ЄС заповнили свої газові сховища на 88%.
Згідно з новими цілями щодо зберігання газу, прийнятими минулого року, країни-члени ЄС повинні заповнити свої сховища на 90% до 1 листопада. Все вказує на те, що ця мета буде досягнута навіть раніше від цієї дати.
Минулого року країни ЄС з легкістю перевищили встановлену тоді ціль у 80% до 1 листопада, досягнувши цього рівня раніше, ніж планувалося. Тоді піковий рівень заповнення сховищ сягнув 95% від їхньої потужності.
Минулого року ЄК запропонувала державам-членам скоротити споживання газу на 15%, щоб пережити зиму 2022/2023 рр. Ці зусилля дозволили скоротити попит на газ майже на 18%, причому половина економії припала на домогосподарства. Наразі Євросоюз також перебуває на шляху до досягнення аналогічної економії.
Наприкінці липня стало відомо, що чеські газові сховища вже заповнені на 90% для майбутнього опалювального сезону, при цьому з Росії не постачали жодного кубометра блакитного палива.
Нагадаємо, дані Євростату на початок липня свідчать, що після вторгнення Росії в Україну ЄС суттєво скоротив частку імпорту нафтопродуктів та газу з РФ.
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