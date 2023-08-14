Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Країни ЄС заповнили свої газосховища на 88%

 

Країни ЄС майже досягли цільового показника заповненості газосховищ.

Як пише "Європейська правда", про це радіостанції RMF FM стало відомо від представника Єврокомісії.

"Завдяки заходам, які ми вживаємо в енергетичному секторі, ми перебуваємо в кращій ситуації і краще підготовлені до майбутньої зими", - сказав він.

"Звичайно, ми залишаємося пильними і повністю усвідомлюємо потенційні ризики. Ми продовжимо працювати над підготовкою до зими, щоб забезпечити безпеку енергопостачання та доступність енергії в ЄС", - заявив представник ЄК.

Повідомляється, що станом на сьогодні країни ЄС заповнили свої газові сховища на 88%.

Згідно з новими цілями щодо зберігання газу, прийнятими минулого року, країни-члени ЄС повинні заповнити свої сховища на 90% до 1 листопада. Все вказує на те, що ця мета буде досягнута навіть раніше від цієї дати.

Минулого року країни ЄС з легкістю перевищили встановлену тоді ціль у 80% до 1 листопада, досягнувши цього рівня раніше, ніж планувалося. Тоді піковий рівень заповнення сховищ сягнув 95% від їхньої потужності.

Минулого року ЄК запропонувала державам-членам скоротити споживання газу на 15%, щоб пережити зиму 2022/2023 рр. Ці зусилля дозволили скоротити попит на газ майже на 18%, причому половина економії припала на домогосподарства. Наразі Євросоюз також перебуває на шляху до досягнення аналогічної економії.

Наприкінці липня стало відомо, що чеські газові сховища вже заповнені на 90% для майбутнього опалювального сезону, при цьому з Росії не постачали жодного кубометра блакитного палива.

Нагадаємо, дані Євростату на початок липня свідчать, що після вторгнення Росії в Україну ЄС суттєво скоротив частку імпорту нафтопродуктів та газу з РФ.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на 11.08.2023
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2840
  0,1646
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 09:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9995  0,05 0,15 37,6284  0,03 0,09
EUR 40,6579  0,08 0,20 41,5400  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на 11.08.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес