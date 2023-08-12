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АНАЛІТИКА

Доходи росії від експорту нафти й нафтопродуктів у липні зросли на 20% порівняно із червнем - до $15,3 млрд

 

Це максимум з початку 2023 року, проте все ще на 20% менше, ніж торік у липні, повідомляє Bloomberg із посиланням на дані щомісячного звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

За даними агентства, обсяг експорту російської нафти у липні залишався стабільним на рівні близько 7,3 млн барелів на добу (б/д). Зменшення експорту сирої нафти на 200 тис. б/д рф компенсувала шляхом збільшення потоків нафтопродуктів.

Водночас ціна на експортну російську нафту Urals у липні зросла до $64,41 за барель, уперше перевищивши обмеження цін, встановлене країнами G7 і Євросоюзу наприкінці минулого року.

Як зазначає агентство, це зростання цін відображає напруженість із постачанням певних сортів нафти після того, як країни ОПЕК+ вирішили додатково обмежити експорт. Крім того, на це вплинуло зростання попиту з боку російських нафтопереробних заводів (НПЗ) після проведення ремонтних робіт. Також зростанню цін сприяло рішення росії скоротити свій експорт нафти у серпні й у вересні, зазначає МЕА.

Як повідомлялося, за офіційними даними мінфіну рф, середня ціна на нафту марки Urals у липні зросла до $64,37 за барель, порівняно із $55,28 за барель у червні, $53,34 у травні й $58,63 за барель у квітні.

Нагадаємо, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами G7 обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизпальне й мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з росії, на рівні $60 за барель.

Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках. За даними російського мінфіну, середня ціна на основну російську експортну марку нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель (порівняно із $85,64 за барель у січні 2022 року). Своєю чергою російська влада обмежила максимальну знижку на російську нафту до еталонного сорту Brent.

Як відомо, бюджет росії зверстано, виходячи з прогнозу ціни на нафту Urals на рівні $70,1 за барель. Востаннє фактична ціна на російську нафту перебувала трохи вище за цю планку в період із 15 жовтня по 14 листопада 2022 року ($71,1 за барель).
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

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