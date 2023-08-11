США ввели санкції проти російських олігархів Авена та Фрідмана

Михайло Фрідман та Петро Авен

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США внесло до санкційного списку чотирьох представників російської фінансової еліти. Йдеться про Михайла Фрідмана, Петра Авена, Германа Хана та Олексія Кузьмічова, повідомляє у п'ятницю, 11 серпня, пресслужба міністерства фінансів США.

Всі вони входили до наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп", одного з найбільших фінансових і інвестиційних конгломерати в Росії. В його портфелі, зокрема, і один з найбільших російських банків - "Альфа-Банк".

Авену і Фрідману, за останніми розкритими даними, через ABH Holdings належали відповідно 12,4 відсотка і 32,9 відсотка акцій у капіталі "Альфа-Банку". Хан і Кузьмічов навесні 2022 року вийшли з числа співвласників кредитної організації, зазначає "Інтерфакс-Україна". Щодо всіх чотирьох санкційні обмеження вже запровадили Австралія, Канада, ЄС, Нова Зеландія та Великобританія, додали у мінфіні США.

"Багаті російські еліти повинні відмовитися від думки, що вони можуть вести бізнес як завжди, поки Кремль веде війну проти українського народу, - цитує пресслужба заступниа міністра фінансів США Воллі Адейемо. - Наша міжнародна коаліція продовжуватиме притягувати до відповідальності тих, хто сприяв невиправданому та неспровокованому вторгненню в Україну".

Санкційні обмеження заблокують фігурантам доступ до їхнього майна та фінансових інтересів у США.

Крім того, до санкційного переліку США був внесений Російський союз промисловців і підприємців (РСПП) - організація, яка займається технологічним сектором економіки Російської Федерації. РСПП має різноманітні координаційні ради, зокрема і ті, які сприяють імпортозаміщенню, технологічній незалежності та розвитку технологій в РФ. РСПП також брав участь у діяльності, пов'язаній з відповіддю Росії на санкції, запроваджені щодо режиму Путіна після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наголошують у мінфіні США.

Нагадаємо, в кінці липня Україна націоналізувала "Сенс Банк" - колишній "Альфа-Банк Україна". За даними Національного банку України, кінцевими власниками банку були підсанкційні громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, РФ і Латвії Пертро Авен та громадянин РФ Андрій Косогов.