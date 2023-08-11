Новий кризовий сигнал із Китаю: банківське кредитування впало до мінімуму за 14 років

Обсяг нового банківського кредитування в національній валюті у Китаї в липні впав до 345,9 млрд юанів ($47,93 млрд) проти 3,05 трлн юанів місяцем раніше. Про це пише агентство Reuters із посиланням на звіт центрального банку Китаю.

Аналітики, яких опитує агентство, прогнозували скорочення, але тільки до 800 млрд юанів.

У липні 2022 року обсяг кредитування становив 679 млрд юанів.

Сукупний обсяг фінансування (включно з банківськими кредитами, позабалансовими кредитами, а також розміщенням акцій та облігацій) у липні скоротився до 528,2 млрд юанів з 4,22 трлн юанів попереднього місяця. Аналітики чекали на 1,1 трлн юанів.

Reuters вказує, що кредитування у Китаї традиційно скорочується в липні через сезонні причини, але такі слабкі показники з'явилися одразу після інших тривожних сигналів - початок дефляції та різке скорочення обсягів зовнішньої торгівлі.

"Ми очікуємо подальшого зниження облікової ставки (уже наступного вівторка) і збільшення випуску державних облігацій протягом найближчих місяців. Але якщо не буде суттєвого покращення настроїв бізнесу та домогосподарств, це, ймовірно, не сильно сприятиме збільшенню кредитування", - йдеться в доповіді аналітиків Capital Economics.

Погані дані кредитування відображають насамперед слабку потребу в фінансуванні з боку реальної економіки.