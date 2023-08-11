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Рубль йде на дно: курс російської валюти вчергове оновив мінімум із березня 2022 року
13:31 11.08.2023 |
Курс долара та євро на Московській біржі продовжує падати, оновлюючи мінімуми з березня 2022 року.
Як повідомляє The Moscow Times, курс американської валюти піднімався до 98,25 рубля, європейської - до 108,07 рубля.
Загалом із початку серпня долар та євро подорожчали щодо рубля ще на 7%, а з початку року -на 38% та 42% відповідно.
При цьому до долара вперше за 9 років рубль падає сьомий місяць поспіль, незважаючи на те, що нафта коштує рекордно дорого з початку року, а нафтові доходи російської економіки в липні встановили максимум за 10 місяців, пише видання.
"Крах рубля вже запустив розкручування інфляційної спіралі, і зупинити її можна, тільки повернувши долар нижче 90", - прокоментував економіст Євген Суворов. А для цього Центробанк РФ може бути змушений "смикнути стоп-кран", різко підвищивши ключову ставку.
За даними Bloomberg, завдяки падінню курсу рубля уряд Росії сподівається отримати близько трильйона рублів ($11 млрд) додаткових нафтогазових доходів до кінця року, їх можуть спрямувати на покриття дефіциту федерального бюджету.
Раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнавав, що падіння курсу рубля позитивно позначається на наповненні російського бюджету, влада не планує вживати заходів для його стримування.
Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про умисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.
Однак перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.
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