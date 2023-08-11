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США планують у 2024 році збільшити виробництво 155-мм снарядів у п'ять разів
12:30 11.08.2023 |
Сполучені Штати мають намір у декілька разів збільшити виробництво 155-мм боєприпасів на тлі допомоги Україні в їх постачанні.
Про це, як пише "Європейська правда", на брифінгу заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.
За словами представника Міноборони, США забезпечили швидке збільшення виробництва боєприпасів 155-го калібру з 14 тисяч одиниць на місяць у лютому 2022-го року до приблизно 24 тисяч одиниць на місяць зараз.
"І ми плануємо вийти на рівень понад 80 тисяч снарядів на місяць протягом наступного року", - зазначив Райдер.
Він додав, що "хоча ці запаси не є безмежними", у Пентагоні "задоволені рівнем запасів", а також "можливістю продовжувати тісно співпрацювати щодо цього з союзниками та партнерами по усьому світу".
"Щодо касетних боєприпасів, це забезпечило українцям можливість продовжувати боротьбу з ворогом. У нас є всі ознаки того, що вони застосовують цю зброю належним чином на полі бою, як і обіцяли", - наголосив Райдер.
"Але що б їм не було потрібно, ми продовжуватимемо тісно співпрацювати для забезпечення того, щоб Україна мала все необхідне для продовження боротьби і повернення суверенної території", - резюмував генерал.
Раніше повідомлялося, що США уклали угоди з Болгарією і Південною Кореєю про постачання 155-мм боєприпасів Україні.
Перед цим США виділили пакет військової допомоги Україні на 800 млн доларів. До його складу вперше увійшли касетні боєприпаси.
У Білому домі раніше пояснювали, що надання касетних боєприпасів - тимчасовий захід, поки не будуть розгорнуті потужності для виробництва звичайних артилерійських боєприпасів. Крім того, Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів.
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