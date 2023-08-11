Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Данії за рік подвоїлася кількість зарядних станцій для електромобілів

 

За минулий рік у Данії з'явилося удвічі більше зарядних станцій для електромобілів.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Асоціація De Danske Bilimportøre, що представляє інтереси автобізнесу, оголосила, що на липень 2023 року в країні діяли 13 641 публічна зарядна станція для електромобілів, тоді як рівно рік тому їх ще було 6779.

Тим часом Міністерство транспорту оголосило, що тепер публічно доступні зарядні станції для електромобілів є у кожному муніципалітеті Данії.

Подвоєння кількості зарядних станцій означає, що на липень у Данії на кожну станцію припадало в середньому 11,1 електроавтомобіля, якими користуються в країні.

У Німеччині навесні 2023 року кількість зареєстрованих електромобілів вперше перевищила мільйон.

Втім, з'ясувалося, що заплановані урядом мільйон публічних зарядних станцій не потрібні у такій кількості, тому що більшість водіїв заряджаються вдома.

Ключові теги: Данія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2840
  0,1646
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9446  0,01 0,03 37,5939  0,03 0,08
EUR 40,7389  0,07 0,16 41,5989  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес