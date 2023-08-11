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США, Південна Корея та Японія посилять безпекову співпрацю, - Kyodo
10:48 11.08.2023 |
США, Японія та Південна Корея домовились про проведення щорічного саміту, а також про поглиблення безпекової співпраці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
Згідно з джерелами, така інформація буде озвучена в спільній заяві за результатами зустрічі глав трьох країн, яка відбудеться у Вашингтоні 18 серпня.
Серед іншого, очікується, що вони домовляться проводити спільні навчання збройних сил трьох країн навколо Корейського півострова на регулярній основі, покращити обмін розвідданими та тісніше співпрацювати в нових сферах, таких як кібербезпека та ланцюги поставок для ключових галузей промисловості.
Також в заяві, ймовірно, буде сказано про наміри трьох країн обмінюватись інформацією про запуски північнокорейських ракет в реальному часі.
Зазначається, що ініціатором проведення щорічних самітів стала адміністрація президента США Джо Байдена, а глави Японії та Південної Кореї "рішуче привітали" пропозицію.
"З огляду на зростаючий вплив Китаю та войовничість Північної Кореї, офіційні особи США прагнуть інституціоналізувати тристоронню структуру як ніколи", - підсумовує видання.
Саміт США, Південної Кореї та Японії
Саміт відбудеться 18 серпня у Вашингтоні, в ньому візьмуть участь прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль. Вони обговорять ситуацію у Східній Азії, враховуючи кроки Китаю та ядерну і ракетну риторику Північної Кореї.
Це перша зустріч трьох країн в такому форматі - до цього безпекова ситуація в регіоні обговорювалась лише в рамках більших самітів.
Зазначимо, що минулого місяця Південна Корея, США та Японія провели тристоронні навчання з протиракетної оборони у міжнародних водах Японського моря 16 липня, на тлі запуску КНДР ракет.
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