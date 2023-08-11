Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США, Південна Корея та Японія посилять безпекову співпрацю, - Kyodo

 

США, Японія та Південна Корея домовились про проведення щорічного саміту, а також про поглиблення безпекової співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Згідно з джерелами, така інформація буде озвучена в спільній заяві за результатами зустрічі глав трьох країн, яка відбудеться у Вашингтоні 18 серпня.

Серед іншого, очікується, що вони домовляться проводити спільні навчання збройних сил трьох країн навколо Корейського півострова на регулярній основі, покращити обмін розвідданими та тісніше співпрацювати в нових сферах, таких як кібербезпека та ланцюги поставок для ключових галузей промисловості.

Також в заяві, ймовірно, буде сказано про наміри трьох країн обмінюватись інформацією про запуски північнокорейських ракет в реальному часі.

Зазначається, що ініціатором проведення щорічних самітів стала адміністрація президента США Джо Байдена, а глави Японії та Південної Кореї "рішуче привітали" пропозицію.

"З огляду на зростаючий вплив Китаю та войовничість Північної Кореї, офіційні особи США прагнуть інституціоналізувати тристоронню структуру як ніколи", - підсумовує видання.

Саміт США, Південної Кореї та Японії

Саміт відбудеться 18 серпня у Вашингтоні, в ньому візьмуть участь прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль. Вони обговорять ситуацію у Східній Азії, враховуючи кроки Китаю та ядерну і ракетну риторику Північної Кореї.

Це перша зустріч трьох країн в такому форматі - до цього безпекова ситуація в регіоні обговорювалась лише в рамках більших самітів.

Зазначимо, що минулого місяця Південна Корея, США та Японія провели тристоронні навчання з протиракетної оборони у міжнародних водах Японського моря 16 липня, на тлі запуску КНДР ракет.

За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2840
  0,1646
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9446  0,01 0,03 37,5939  0,03 0,08
EUR 40,7389  0,07 0,16 41,5989  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес