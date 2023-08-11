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У Словаччині держслужбовицю засудили на 5 років за хабар у вигляді сумки з овочами
09:34 11.08.2023 |
Спеціалізований кримінальний суд у словацькій Банській Бистриці виніс вирок колишній очільниці Управління праці в місті Пєштяни - 5 років за отримання хабаря.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Noviny.sk
Згідно з обвинувальним актом, помідори, перець і редиску приніс прямо до кабінету Зузани Комаркової претендент на фінансову допомогу для відкриття бізнесу.
"В обвинувальному висновку йшлося про хабарі", - сказала прокурор ÚŠP Мартіна Келлерова. Проти колишньої посадовиці також свідчив чоловік, який зізнався, що приносив їй вино і шоколад за допомогу. Серед доказів були прослуховування і відеозаписи безпосередньо з кабінету обвинуваченої директорки управління, але вона заперечувала свою провину.
Суд вдруге визнав її винною. Первинний вирок був скасований Верховним судом, оскільки один зі свідків не склав присягу перед тим, як давати свідчення, тому судді довелося заслухати його повторно.
Суд відправив колишню держслужбовицю за ґрати.
"5 років безумовного ув'язнення і заборона обіймати певні посади на 2 роки", - оголосила речниця суду Катаріна Кудякова.
Овочі в пакеті були лише зразками для дегустації. Але суддя не повірив цьому захисту. Жінка була співробітницею державної адміністрації, де діє нульова толерантність і сума хабаря не має вирішального значення. Адвокат подав апеляцію, рішення прийматиме Верховний суд.
Суддя не повірив стороні захисту, оскільки вона стверджувала, що овочі в пакеті були лише зразками для дегустації. Обвинувачена була працівницею державної адміністрації, де діє нульова толерантність і сума хабаря не має вирішального значення.
Адвокат не задоволений вироком і тому подав апеляцію. Рішення у справі прийматиме Верховний суд Словаччини.
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