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Фінляндія планує дозволити розміщення військових США у країні на довгостроковій основі
10:48 11.08.2023 |
Фінляндія веде переговори про нову угоду про оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами, яка має сприяти поглибленню співпраці між країнами.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.
Згідно з угодою, Фінляндія дозволить присутність військ іншої країни на своїй території довше, ніж звичайні військові навчання. Водночас про постійні бази американських військових не йдеться.
Мета угоди полягає в тому, що американські солдати отримають у розпорядження об'єкти і території у Фінляндії, наприклад, для тренувань, зберігання зброї і технічного обслуговування техніки.
Американські військові, ймовірно, отримають доступ принаймні до одного аеропорту і порту, а також доступ до деяких полігонів. Приміщення, що відводяться США, можуть бути розташовані на території нинішніх гарнізонів Сил оборони або в безпосередній близькості до них.
Іро Сяркка, старший науковий співробітник Інституту зовнішньої політики, підсумовує, що угода практично посилює можливість отримання допомоги Фінляндією і зближує країну зі Сполученими Штатами.
"Так, це дуже суттєва зміна в політиці безпеки Фінляндії. У Фінляндії ніколи не було військ з інших країн на довгостроковій основі в мирний час. І тепер, звичайно, всі перешкоди для практичної співпраці між Фінляндією і Сполученими Штатами будуть усунені", - сказав він.
Президенти Саулі Нііністьо і Джо Байден домовилися про поглиблення оборонної співпраці в березні 2022 року, після того, як Росія напала на Україну. Нііністьо зустрівся з Байденом у Вашингтоні невдовзі після нападу Росії.
Норвегія вже має подібну угоду про співпрацю зі Сполученими Штатами. Швеція і Данія також ведуть переговори про аналогічну угоду зі США.
Як повідомлялося, Державний департамент США схвалив продаж уряду Фінляндії обладнання для модернізації реактивних систем залпового вогню M270A2 вартістю 395 мільйонів доларів.
У листопаді 2022 року Державний департамент США схвалив продаж Фінляндії партії керованих ракет для РСЗВ М270 MLRS на 635 мільйонів доларів.
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