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АНАЛІТИКА

Білий дім запросив у Конгреса США 200 млн доларів для протидії ПВК «Вагнера» в Африці

 

Білий дім запросив у Конгреса США 200 млн доларів на протидію діяльності приватної військової компанії "Вагнера" в країнах Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супровідний лист директорки Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланди Янг, направлений до Конгресу.

Там йдеться, що адміністрація президента США Джо Байдена запитує кошти на протидію "дестабілізуючій діяльності" групи "Вагнера", а також інших "шкідливих російських дійових осіб" в Африці.

"В тому числі фінансування піде на зміцнення демократичних інститутів та безпеки африканських країн", - йдеться у супровідному листі.

"Вагнер" в Африці

Група "Вагнера" давно і активно діє в Африці, працюючи як в своїх інтересах, так і в інтересах країн, які наймають їх. Так, в січні цього року з'явилась інформація про те, що за останній рік група "Вагнера" значно розширила свою діяльність Центральноафриканській республіці, де прибуток від видобутку корисних копалин може зрости майже до 1 млрд доларів. Ці гроші, ймовірно, будуть використані групою для придбання нової зброї.

Не залишились вони осторонь і перевороту в Нігері. Військова хунта, що скинула президента, звернулась до найманців за допомогою, а держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "Вагнер" намагатиметься використати нестабільність у країні в своїх інтересах.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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