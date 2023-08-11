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США притягнуть хунту Нігеру до відповіді за безпеку затриманого президента, - Блінкен
08:46 11.08.2023 |
Сполучені Штати Америки (США) покладуть на лідерів державного перевороту в Нігері відповідальність за безпеку поваленого бунтівниками президента Мохамеда Базума. Раніше хунта пригрозила його вбити у разі військового втручання інших країн.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна з посиланням на Держдеп.
Американський чиновник зазначив, що Вашингтон долучається до Економічної спільноти західноафриканських держав (ECOWAS) "у заклику до відновлення конституційного ладу в Нігері".
"Сполучені Штати цінують рішучість ECOWAS вивчити всі варіанти мирного врегулювання кризи. Демократія є найкращою основою для розвитку, соціальної згуртованості та стабільності в Нігері. Ми підтримуємо нігерійський народ у роботі щодо досягнення цих цілей", - йдеться у заяві.
Блінкен додав, що американська сторона приєднується до рішення лідером країн Західної Африки засудити незаконне затримання Базума, його сім'ї та членів уряду, а також неприйнятні умови, в яких вони утримуються, і закликає до їхнього негайного звільнення.
"Як і ECOWAS, Сполучені Штати покладуть на Раду з охорони батьківщини (CNSP) відповідальність за безпеку президента Базума, його родини та затриманих урядовців", - наголошує держсекретар США.
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