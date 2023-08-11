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Через економічні проблеми. Байден назвав Китай «бомбою уповільненої дії»
08:40 11.08.2023 |
Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії" через економічні проблеми Пекіна, що може призвести до певних складнощів для інших держав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У ході заходів зі збирання коштів у Юті американський президент заявив, що КНР знаходиться "в біді" через слабке зростання.
"Китай у біді", - зазначив Байден, додавши при цьому, що не хоче нашкодити цій країні.
Також президент США заявив, що хоче раціональних стосунків із Китаєм.
"У них є деякі проблеми. Це недобре, тому що коли у поганих людей виникають проблеми, вони роблять погані вчинки", - сказав він.
Економічна ситуація у Китаї
Споживчий сектор КНР впав у дефляцію, а заводські ціни у липні продовжили зниження. Китай може вступити в епоху набагато повільнішого економічного зростання зі стагнацією споживчих цін та заробітної плати, що контрастує з інфляцією в інших країнах світу.
Варто зазначити, що Штати, будучи найбільшою економікою світу, боролися з високою інфляцією та мали стійкий ринок праці.
Нагадаємо також, що у середу президент США Байден підписав указ, який забороняє деякі нові інвестиції країни у Китай у такі чутливі технології, як комп'ютерні чіпи.
Своєю чергою в Пекіні заявили, що "серйозно стурбовані" таким рішенням американського президента, і залишають за собою право вжити заходів.
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