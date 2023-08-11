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АНАЛІТИКА

Хунта в Нігері заявила, що вб’є скинутого президента у випадку військового втручання

 

Військові Нігера заявили, що вб'ють захопленого у заручники президента Нігера Мохаммеда Базума.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

За даними ЗМІ, заяву було зроблено заступнику держсекретаря США Вікторії Нуланд під час її візиту до країни.

Вони заявили, що вб'ють Базума у випадку, якщо сусідні країни спробують здійснити військове втручання з метою відновлення його правління.

Водночас Базум заявив, що його утримують у заручниках у його резиденції.

Державний переворот у Нігері

Нагадаємо, наприкінці липня охорона президента Нігера Мохаммеда Базума взяла його в заручники та розпочала державний переворот.

Після цього керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером Нігеру.

Країни Західної Африки 31 липня пригрозили хунті вторгненням у разі, якщо вона не відпустить президента за 7 днів. Їхню умову не виконали.

За даними ЗМІ, зараз чотири країни Африки готові направити для інтервенції до Нігеру 25 тисяч своїх солдатів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Нігер
 

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