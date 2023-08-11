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Хунта в Нігері заявила, що вб’є скинутого президента у випадку військового втручання
23:11 10.08.2023 |
Військові Нігера заявили, що вб'ють захопленого у заручники президента Нігера Мохаммеда Базума.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.
За даними ЗМІ, заяву було зроблено заступнику держсекретаря США Вікторії Нуланд під час її візиту до країни.
Вони заявили, що вб'ють Базума у випадку, якщо сусідні країни спробують здійснити військове втручання з метою відновлення його правління.
Водночас Базум заявив, що його утримують у заручниках у його резиденції.
Державний переворот у Нігері
Нагадаємо, наприкінці липня охорона президента Нігера Мохаммеда Базума взяла його в заручники та розпочала державний переворот.
Після цього керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером Нігеру.
Країни Західної Африки 31 липня пригрозили хунті вторгненням у разі, якщо вона не відпустить президента за 7 днів. Їхню умову не виконали.
За даними ЗМІ, зараз чотири країни Африки готові направити для інтервенції до Нігеру 25 тисяч своїх солдатів.
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