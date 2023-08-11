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ECOWAS підготує сили для можливої інтервенції в Нігері
23:05 10.08.2023 |
Економічне співтовариство країн Західної Африки (ECOWAS) у четвер, 10 серпня, доручило військовому командуванню країн-учасниць блоку активувати резервні сили для можливого використання проти хунти, яка захопила владу у Нігері у кінці липня, повідомляють агенції Reuters i dpa. Представники блоку заявили, що прагнуть мирного відновлення демократії в країні, але можуть бути використані всі варіанти, включно із застосуванням сили.
За підсумками саміту глав держав у столиці Нігерії Абуджі представники блоку пообіцяли застосувати санкції, заборонити поїздки та заморозити активи тих, хто перешкоджає поверненню до влади демократично обраного президента Нігеру Мохамеда Базума. "Жоден варіант не знімається з розгляду, включно із застосуванням сили як крайнього засобу", - сказав президент Нігерії Бола Тінубу, голова ECOWAS. Водночас він висловив сподівання, що спільними зусиллями блоку вдасться досягти мирного вирішення конфлікту у Нігері, і додав, що "ще не все втрачено".
Резолюції про застосування і сили, і мирних засобів
У комюніке, зачитаному після саміту блоку, міститься резолюція з проханням до начальників сил оборони країн блоку "негайно активувати резервні сили ECOWAS з усіма їхніми елементами". В іншій резолюції йшлося про наказ про "розгортання резервних сил ECOWAS для відновлення конституційного ладу в Республіці Нігер", а відразу за нею була інша, в якій йшлося про відновлення такого порядку "мирними засобами", пише Reuters.
Аналітики з питань безпеки кажуть, що регіональним силам можуть знадобитися тижні або більше, щоб зібратися, що потенційно залишить час для переговорів.
У заяві ECOWAS не пояснюється, як будуть фінансуватися сили, які країни братимуть участь або яку кількість військ і яку техніку вони можуть надати.
Хунта в Нігері не погоджується на переговори
Хунта в Ніамеї порушила крайній термін, щоб відступити, встановлений ECOWAS на 6 серпня, натомість закрила повітряний простір Нігеру та пообіцяла захищати країну від будь-якого іноземного нападу. ECOWAS звинуватило генералів, які наразі керують Ніамеєм, у "зухвалій відсічі" всіх спроб блоку вступити в дипломатичні відносини.
Наразі лідери перевороту в Ніамеї не показали жодних ознак того, що вони готові відступити або брати участь у змістовних переговорах. За кілька годин до саміту в Абуджі вони призначили новий уряд, очевидно, намагаючись зміцнити свою позицію та представити себе як законний уряд Нігеру після державного перевороту 26 липня.
Організація Об'єднаних Націй і західні держави підтримали зусилля ECOWAS, спрямовані на те, щоб переконати хунту поступитися владою та звільнити Базума, якого утримують в його резиденції. Західні країни побоюються, що Нігер може наслідувати Малі та звернутися за допомогою до російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер".
Незважаючи на те, що Нігер є однією з найбідніших країн світу, країна має стратегічне значення як сьомий за величиною виробник урану, важливого матеріалу для ядерної енергетики, зазначає Reuters. До перевороту країна також була важливим союзником Заходу в регіоні, де інші країни виступили проти колишньої колоніальної Франції на користь тісніших зв'язків з Росією.
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