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Глава швейцарського концерну Ruag пішла у відставку після закликів відправити зброю Україні
22:55 10.08.2023 |
Генеральна директорка швейцарської державної військово-промислової компанії Ruag Брігітта Бек пішла у відставку. Це сталося на тлі розбіжностей із владою країни щодо військової допомоги Україні, йдеться на сайті компанії.
Причиною відставки стали неоднозначні оцінки главою концерну політики нейтралітету Швейцарії. З вересня 2022 року, коли Бек очолила Ruag MRO Holding, вона двічі виступила проти позиції уряду.
Рада директорів Ruag провела поглиблене службове розслідування і "не виявила ні кримінальних, ні санкційно-правових правопорушень". Проте вказується, що "суперечка може бути в кінцевому підсумку припинена тільки шляхом зміни керівництва".
"Моє рішення має дозволити Ruag зосередитися на тому, що справді важливо, а саме - на бізнесі", - прокоментувала відставку Брігітта Бек.
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