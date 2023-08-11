Глава швейцарського концерну Ruag пішла у відставку після закликів відправити зброю Україні

Генеральна директорка швейцарської державної військово-промислової компанії Ruag Брігітта Бек пішла у відставку. Це сталося на тлі розбіжностей із владою країни щодо військової допомоги Україні, йдеться на сайті компанії.

Причиною відставки стали неоднозначні оцінки главою концерну політики нейтралітету Швейцарії. З вересня 2022 року, коли Бек очолила Ruag MRO Holding, вона двічі виступила проти позиції уряду.

Рада директорів Ruag провела поглиблене службове розслідування і "не виявила ні кримінальних, ні санкційно-правових правопорушень". Проте вказується, що "суперечка може бути в кінцевому підсумку припинена тільки шляхом зміни керівництва".

"Моє рішення має дозволити Ruag зосередитися на тому, що справді важливо, а саме - на бізнесі", - прокоментувала відставку Брігітта Бек.