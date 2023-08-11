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Російська нафта пробила цінову стелю G7, Штати планують відреагувати
19:33 10.08.2023 |
Ціни на більшу частину російського експорту нафти й нафтопродуктів нині перевищили цінові обмеження, встановлені G7, у зв'язку з чим адміністрація президента США Джо Байдена планує застосувати низку кроків, щоби введені ліміти виконувалися на практиці.
Про це йдеться в повідомленні Reuters у четвер, передає Укрінформ.
«Ціни на більшість російського експорту палива з Балтійського та Чорноморського регіонів нині перевищують ціновий ліміт, встановлений у лютому коаліцією на чолі з G7, яка має на меті обмежити доходи Москви після її вторгнення в Україну»,- зазначає агентство із посиланням на дані Argus Media.
Зокрема, йдеться про вартість експортованого з РФ дизельного пального, газойлю, нафти та мазуту. Зазначається, що таке зростання обумовлено стрімким підвищенням світових цін на паливо інших країн на тлі високого попиту та низького рівня запасів.
«Адміністрація Байдена має намір розширити контакти із західними торговими домами, страховикам і власниками танкерів, щоби нагадати їм про необхідність дотримання (встановлених G7 - ред.) обмежень на ціни», - зазначається в публікації із посиланням на джерела в уряді, а також серед експортерів.
При цьому зазначається, що Білий дім планує використати «м'яку» тактику замість погроз суворими заходами потенційним порушникам, оскільки це може підірвати енергетичні ринки.
Як повідомлялося, заборона ЄС на імпорт російської нафти змусила Москву перенаправити свій експорт нафтопродуктів до нових покупців у Західній Африці, Латинської Америки та на Близькому Сході. При цьому, в Міністерстві фінансів США упевнені, що введені обмеження продовжують скорочувати доходи РФ та водночас надають потенційним покупцям додаткові важелі для переговорів щодо зниження цін.
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