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АНАЛІТИКА

Влада Іспанії арештувала яхти російських олігархів на 900 мільйонів євро

 

Влада Іспанії заарештувала численні активи російських бізнесменів, що потрапили під санкції.

Йдеться про 10 літаків, 5 яхт, 357 об'єктів житлової нерухомості та 22 автомобілі, передає видання The Moscow Times із посиланням дані департаменту національної безпеки Іспанії, оприлюднені радіостанцією Cadena SER.

Також у Іспанії заморожено 65 фондів росіян та заарештовано рахунки та акції. Імена власників цих активів не розкриваються.

Втім у департаменті нацбезпеки Іспанії зазначають, що загальна вартість лише арештованих яхт перевищує 900 млн євро. Серед них 153-метрова мегаяхта Crescent ("Півмісяць") вартістю понад $600 млн, пришвартована в порту Таррагона в Каталонії. Влада вважає її власником директора "Роснєфті" Ігоря Сєчіна.

Також під арештом перебуває яхта Valerie вартістю $140 млн, що належить голові "Ростєха" Сергію Чемезову, і 45-метрове судно Lady Anastasia вартістю 7 млн євро, пов'язане з гендиректором "Рособоронекспорту" Олександром Міхєєвим.

Крім того, на виконання санкцій США було заблоковано 78-метрову яхту Tango вартістю 90 млн євро. Її власником називають засновника групи "Ренова" російського мільярдера Віктора Вєксєльберга. Минулого року на яхті відбулися обшуки за участю ФБР.

Крім цього, у списку заарештованого майна російських олігархів прогулянковий катер Sasha Primero і допоміжне судно Neva Primero.

Усі ці активи заморожені в очікуванні адміністративного рішення компетентних органів щодо кожного випадку.

У січні Національна поліція Іспанії розповіла про спроби росіян, які потрапили під санкції, приховати або вивести з-під обмежень своє майно. Так, власники яхт Valerie та Tango "вдалися до допомоги сумнівних ділків", змінили їхні назви та документацію. Однак ці плани було зірвано, і судна залишилися під арештом, а осіб, які допомагали обходити санкції, притягнули до кримінальної відповідальності.

Влада Іспанії продовжує виявляти власність росіян, яка підлягає арешту. У поліції зазначали, що у процесі перебувають "кілька сотень справ щодо нерухомості та фінансових активів" осіб, які потрапили під санкції.

У лютому стало відомо, що позбутися нерухомості в Іспанії вирішила і колишня дружина Володимира Путіна Людмила Очеретна разом із чоловіком Артуром Очеретним. Йшлося про дві елітні квартири в курортному місті Марбелья загальною вартістю 2,2 млн євро.

Місцеві ЗМІ стверджували, що Очеретна побоювалася потрапити до санкцій ЄС. Колишня дружина Путіна та її дорослі діти вже перебувають у чорних списках Великої Британії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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